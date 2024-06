Oliu (Sabadell) recibe el apoyo de Valencia y Murcia tras rechazar Cataluña la OPA del BBVA

Josep Oliu le ha ganado la batalla de los ‘stakeholders’ a Carlos Torres. El Sabadell tiene el respaldo de políticos y representantes empresariales del arco mediterráneo mientras el BBVA recibió ‘calabazas’ cuando se reunió con el presidente saliente Pere Aragonés y con los empresarios de Pimec. Con Foment del Treball ni se vieron.

El tour mediterráneo del banco Sabadell se cierra con espaldarazo. Sin estar en las agendas públicas, entró en el Palau de la Generalitat para recibir en Valencia el respaldo de Carlos Mazón, se trasladó a Alicante a notar el apoyo de la Diputación de Alicante y los alcaldes de Alicante y Elche y acabó la jornada con el aplauso de Fernando López Miras, presidente de Murcia.

Antes de estas reuniones, el miércoles, Josep Oliu, presidente del Sabadell, junto con Fernando Canós, director territorial Este del banco, se sentaron con Salvador Navarro, presidente de la CEV (patronal de la Comunidad Valenciana) y vicepresidente de CEOE (con clara voluntad de suceder a Garamendi si no quisiera renovar) y con José Vicente Morata, presidente del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana.

Los dos mensajes de aquella reunión, como explican Morata a Economía Digital, son que «la concentración de riesgos no es buena«, es decir, que la OPA hostil del BBVA al Sabadell no gusta, y que «la sede social social en Alicante es un factor muy importante«, es decir, que la OPA hostil del BBVA al Sabadell no gusta.

Estos mensajes del miércoles se reconfirmaron ayer jueves cuando los políticos siguieron el discurso que los empresarios habían marcado. El orden tiene sentido porque el Sabadell está poniendo en valor el arriago que tiene entre el tejido empresarial de Castellón a Murcia. Carlos Mazón, alicantino, elevó el peso de su respaldo al recibir a Josep Oliu en el Palau de la Generalitat. Oficialmente, fue una visita institucional. Minutos después, con la grabadora encendida en el siguiente acto del presidente de la Generalitat ya no hubo lugar a dudas.

«Hemos hablado sobre la OPA y le he trasladado lo que vengo trasladando desde hace mucho tiempo. Estamos a favor de defender más de 3.000 puestos de trabajo, estamos a favor de que las valencianas y los valencianos y las alicantinas y los alicantinos puedan seguir eligiendo, que siga habiendo competencia, que siga habiendo varias entidades financieras para evitar una concentración que creo que que no ayudaría a nadie», señaló Mazón, que alargó el objetivo de la alianza.

Uno de los objetivos de legislatura de Carlos Mazón es la vivienda. Quiere construir 10.000 viviendas. Para ello es necesario financiación hipotecaria y esa relación a largo plazo es la que el presidente de la Generalitat le brindó al banco. «Hoy hemos hablado de una alianza estratégica para poner en marcha nuestra estrategia de viviendas porque necesitamos entidades financieras que apuesten por el territorio», apuntó Mazón.

La clara significación de Mazón tuvo sus réplicas. Josep Oliu se trasladó a Alicante para pulsar de primera mano el respaldo de donde el banco Sabadell tiene su sede social. El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, y los alcaldes de Alicante, Luis Barcala, y de Elche, Pablo Ruz, recibieron al número 1 del Sabadell para demostrar que están a su lado. En una segunda reunión en Alicante, Josep Oliu también se reunió con Carlos Baño, presidente de Cámara de Comercio de Alicante.

La relación de Sabadell con Alicante procede que la adquisición de la CAM, que por entonces era la cuarta caja de ahorros de España, y cuyo ámbito geográfico de liderazgo no se limitaba al sur de la Comunidad Valenciana. Murcia era región estratégica para la CAM ya que tenía también allí una honda e histórica relación con el territorio. Tampoco Murcia está a favor de que BBVA borre el arraigo del Sabadell con el sureste español.

Oficialmente, ayer se produjo una reunión de carácter institucional entre el gobierno murciano y el Sabadell. Rascando entre los motivos se trata de «un encuentro enmarcado dentro de las relaciones institucionales en el que se ha puesto de manifiesto la importancia que tiene el Sabadell en la Región de Murcia por su amplia implantación territorial».

López Miras quiso dar un paso más y no se quedó sólo en el reconocimiento del Sabadell con entidad cercana y necesaria para particulares y empresas de la región de Murcia sino que puso de manifiesto su deseo de que la relación en vez de cortarse por una OPA hostil pase a ir a más. Pidió a Oliu «definir los planes de futuro en nuestra tierra».

Esta rotunda demostración de sintonía con la entidad financiera y de voluntad de que el Sabadell continúe como referente bancario contrasta con la frialdad que el BBVA se topó cuando intentó que Cataluña le mostrara cariño. Allí, los represententes empresariales catalanes le dijeron que quieren mantener el Sabadell como opción financiera mientras el gobierno saliente de Pere Aragones se negó a comentar cómo había transcurrido la reunión con el BBVA.

Para baremar mejor las diferencias, Mazón no comunicó previamente la reunión con Oliu pero sí tenía convocado a los medios de comunicación aproximadamente una hora después de enviar la foto en la que estaban ambos sonrientes.

Con el respaldo de los líderes políticos y empresariales de la Comunidad Valenciana y Murcia se abre un frente contra la OPA hostil del BBVA al Sabadell en el que aún con notable recelos hay contactos de cara a poner de manifiesto la transcendencia que tiene el factor sede social. La búsqueda está en el portador empresarial alicantino de la bandera «pro Sabadell con sede en Alicante» junto con aquellos que puedan aportar datos irrefutables del impacto económico que tiene que el Ibex 35 mantenga la sensibilidad por la Comunidad Valenciana y Murcia y, especialmente, el impacto positivo que tiene la existencia del Sabadell para el tejido productivo de Valencia, Alicante y Murcia.