Mazón y Baldoví se unen para defender al Sabadell de la OPA del BBVA con Vox de perfil

Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, y Joan Baldoví, sindic de Compromís en Les Corts, se volvieron a dar la mano ayer con un objetivo común al que el PSOE valenciano también acompañó. La defensa del Banco Sabadell, con sede social en Alicante, frente a la OPA hostil del BBVA logró un acuerdo de izquierda y derecha en el que Vox quiso dar la espalda.

La iniciativa de Compromís, firmada por Joan Baldoví, Aitana Mas e Isaura Navarro, tiene tres acuerdos. El primero tiene tinte de declaración institucional: «Manifestamos nuestro rechazo a las operaciones de concentración bancaria que suponen la pérdida de puestos de trabajo, el cierre de oficinas y una menor competencia del sector, como es la Oferta Pública de Acciones (OPA) hostil del BBVA sobre el Banco Sabadell«.

La segunda propuesta lanzada por Compromís, también aceptada por el PP, dice: «Instamos al Consell a elaborar un informe sobre el impacto social y económico de esta posible absorción, en especial, sobre los trabajadores y trabajadoras del sector, el acceso de la ciudadanía a la red de oficinas o las pequeñas y medianas empresas valencianas y a remitir este informe a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y al Banco de España».

De este modo, la comisión de Economía de Les Corts tiene un nuevo encargo encima de la mesa para dar cumplimiento a esta PNL aprobada por Les Corts. Fuentes parlamentarias apuntan que el plazo habitual para la elaboración de este tipo de informes cuando se adquiere el compromiso tras votación es de unos tres meses. De este modo, los datos tendrían que ser públicos a la vuelta del verano.

El tercer acuerdo, que también fue respaldado por Compromís, PSOE y PP fue «instar al Consell a instar a su vez al Gobierno de España a no autorizar esta operación en el marco de competencia recogida en la disposición adicional duodécima de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito».

Vox, por su parte, se ha abstenido en la votación. El motivo, según explican fuentes del partido es: «Prudencia porque no nos gusta la excesiva concentración de poder, pero no tenemos toda la información. Y por eso pensamos que no podemos tomar una decisión sobre un procedimiento abierto. Prudencia, defensa de la legalidad y libertad de empresa».

Aunque en la parte fundamental de la oposición a la OPA hostil del BBVA al Sabadell hubo acuerdo entre Compromís, PP y PSOE, la formación de Joan Baldoví aprovechó la presentación de la PNL para incluir acuerdos donde hay una diferente concepción del papel de la banca entre derecha e izquierda.

Compromís quería que se aceptara «instar al Consell a trabajar para la recuperación de un sistema financiero propio -todo ello incluyendo instrumentos públicos– orientado a las necesidades de la sociedad valenciana y nuestros sectores productivos». Este intento de colar la defensa de la banca pública decayó ya que Miguel Barrachina, síndic del PP, así lo pactó con Baldoví, que prefirió reducir el alcance de su propuesta para centrarse en lo que une de manera transversal a PP, PSOE y Compromís, que es el mantenimiento del Sabadell como entidad del Ibex con sede en la ciudad de Alicante.

El mensaje acordado por los tres partidos políticos, como así figura en la exposición de motivos redactada por Compromís, es que la OPA del BBVA al Sabadell es «un nuevo golpe al sistema financiero de todo el estado español».

Se asegura que si la OPA hostil del BBVA tuviera éxito, habría «menos variedad de opciones para acceder a una hipoteca o a un crédito y, por tanto, menos capacidad de acceder a estos recursos en condiciones justas».

El texto de Compromís se remonta a la crisis de 2008 donde se vincula la crisis «económica-financiera» con «una fuerte destrucción del tejido que conformaban las entidades financieras».