El presidente de la patronal de la cerámica utilizó su showroom en vez de exponer en Cevisama

Azteca Cerámica, empresa familiar de Vicente Nomdedeu, presidente de Ascer, no ha expuesto en Cevisama. Mientras se celebraba la feria, esta compañía ha estado utilizando su showroom para atender a clientes. Nomdedeu accedió a su cargo como presidente de la patronal azulejera en representación de Azteca. Tras preguntar tanto a la empresa como a Ascer por esta situación y sus planes de futuro, ambos no dieron respuesta. A primera hora de la mañana de ayer sí que confirmaron desde Azteca a ECONOMÍA DIGITAL que en las instalaciones de la azulejera se habían estado ofreciendo a los clientes para que realizaran visitas.

La decisión de Nomdedeu se ha producido durante una de las ferias más tensas en las relaciones entre los expositores de Cevisama y los socios de Ascer por la disparidad en cómo enfocar las estrategias comerciales. La feria de la cerámica, al contrario de lo que fueron los certámenes del mueble, la iluminación o el textil a principios de siglo, que vivieron arduas polémicas, había ofrecido tradicionalmente una imagen de inapelable unión que tras el Covid no se ha puesto de manifiesto.

La fricción llega por la estrategia de Pamesa, explicada con detalle este jueves por ECONOMÍA DIGITAL, de utilizar los showroom en vez de Feria Valencia para recibir a sus clientes. Antes de empezar la feria se hicieron públicos los certámenes paralelos montados por Porcelanosa (que llevaba ya 28 ediciones previamiente) y el de otras empresas como Argenta. A Ascer se le presuponía una equidistancia entre los dos modelos, cuestión que mantuvo en la rueda de prensa internacional que la patronal dio el martes en Cevisama.

Nomdedeu dijo entonces que había empresas que habían acudido a la feria porque les había satisfecho la propuesta y otros que no, omitiendo que la empresa que él representa se encuentra en el segundo grupo. A la pregunta de si iba celebrarse Cevisama 2024, lanzó evasivas tales como «si la feria toma las decisiones que debe tomar, venderá más metros cuadrados». Entre las preguntas que ayer no quiso contestar el presidente de Ascerc estaba si Azteca, empresa a través de la cual Nomdedeu accede a la presidencia de Ascer, iba a exponer o no en Cevisama 2024.

Cevisama se ha hecho más pequeña

La pugna entre los dos modelos comerciales (feria o showroom), que continuará durante las próximas semanas ya que desde ambas estrategias se está buscando tomar posiciones y midiendo los apoyos, tiene como primer resultado cuantificable que Cevisama se ha hecho más pequeña. El dato grueso de metros cuadrados ya se conocía, con un descenso del 33% al pasar de 120.000 metros cuadrados de exposición en 2020 a los 80.000 que se han contabilizado este año.

Esto ha llevado una reducción importante de las visitas. En 2020 fueron 92.435 visitantes, lo que supuso un 1,4% más que la edición de 2019. Del total, 21.364 fueron extranjeros, lo que supuso un avance del 5,86%.

Los datos de esta edición se limitan a 74.115 visitas de las que 18.532 son extranjeros. Es decir, el descenso es del 19,8% en el conjunto de la feria y del 13,2% en los extranjeros. Feria Valencia recuerda que Cersaie (la feria italiana del sector celebrada en otoño) redujo sus visitas un 20%. Según la directora de Cevisama, Carmen Álvarez, esto es «un buen dato» ya que «restricciones de movilidad, la incertidumbre económica y la crisis de la demanda hacían prever una mayor caída de los visitantes».

En este sentido, cabe recordar que en septiembre, con mayores restricciones de movilidad y la energía en máximos, Feria Valencia celebró Hábitat (la feria del mueble y afines) que venía de registrar 32.000 visitantes en 2019, se marcó como objetivo alcanzar las 40.000 y creció hasta las 48.000 en 2022. Dicho de otra forma, antes del Covid la cerámica tenía un evento con el triple de visitantes que el mueble y ahora sólo son un 50% más.

Otra forma de ver los datos es analizar la densidad de los visitantes. Un descenso del 33% del tamaño de la feria unido a un descenso del 19,8% en el público hace que el número de visitantes en los stand y en los pasillos fuera mayor en esta edición que en la preCovid. El lunes empezó con dudas, martes, miércoles y durante las primeras horas del jueves hubo dinamismo mientras que este viernes se utilizó por el personal de los expositores para visitar a la competencia ante la caída de la actividad comercial.

Sin embargo, Feria Valencia se fue más allá en el optimismo y elevó la calificación de la feria utilizando el siguiente sonoro titular en su nota de prensa: «Cevisama roza la matrícula de honor«. Esto se basa en una encuesta a parte de los expositores, de la que deducen una nota del 8,9 al certamen, lo que no llega ni a sobresaliente según la escala de notas actuales ni la que existió en la EGB. En resumen, los que han estado en Feria Valencia reafirman que su decisión ha sido la acertada, justo lo mismo que ocurre entre los que se han centrado en su showroom. Una de las cuestiones pendientes es qué papel jugará Ascer en este debate. De momento, el sentir general de los principales expositores en Cevisama es repetir para 2024.