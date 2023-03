Ximo Puig convierte la subvención a la cerámica en préstamos al 3% con cuatro años de carencia

Ximo Puig ha convertido la subvención demandada por la cerámica por un préstamo que las empresas no querían pero que, dada la mejora de condiciones, ha producido desde entusiasmo en Vicente Nomdedeu, presidente la patronal azulejera hasta agradecimiento con matices en la patronal de fritas y esmaltes.

Las condiciones han mejorado notablemente desde que la ministra de Industria, Reyes Maroto, desembarcara en Feria Valencia, en plena celebración del certamen Cevisama, referente del sector, a vender su línea ICO. La oposición a la propuesta fue frontal y rotunda por parte de Ascer, que se centraron en pedir ayudas directas descartando con rotundidad los préstamos.

Sin embargo, y con el sólo paso de tres semanas, el presidente de Ascer, Vicente Nomdedeu ha diluido las pretensiones de la cerámica aceptando y alabando la propuesta de Ximo Puig. Lo que era una crítica frontal verbalizada por su secretario general de que «la solución es que se den ayudas» ahora ha pasado a nueva fase en el que Nomdedeu empieza con un «quisiera agradecer públicamente el esfuerzo que están haciendo, sobre todo el presidente, el conseller Arcadi, y el director del IVF, Manuel Illueca».

El principal cambio entre el ICO de Maroto de hace tres semanas y la nueva propuesta de Ximo Puig es que con la opción de la ministra el riesgo del ICO lo acepta o deniega un banco mientras que en las líneas de financiación del IVF el riesgo lo asume la Generalitat.

Desde el punto de vista empresarial y con el foco puesto en las condiciones, la propuesta de Ximo Puig es sustancialmente mejor que la que había cuando se estaba celebrando la feria de la cerámica (aunque la empresa de Nomdedeu no estuvo en Cevisama, como contó Economía Digital). Sigue siendo un préstamo en vez de una subvención pero se incluye un tope del 3% en los intereses (lo que suponer un ahorro muy relevante en este apartado).

Además, esta financiación podrá adquirirse en la modalidad de préstamo ‘bullet’, lo que permitirá a las empresas cerámicas no tener que devolver los recursos destinados a circulante hasta pasados los cuatro años. También se incluye una mejora de las líneas financieras del IVF incluyendo ahora un tramo no reembolsable o bonificable del 5% (que podría alcanzar el 10% en el caso de préstamos para inversión).

Ximo Puig puso cifras a todo esto: «En un préstamo de 5 millones de euros, 778.000 euros es lo que sería ayuda directa». El concepto que impulsa esta política es: «Queremos suturar en la medida de lo posible esta situación y por eso hemos decidido sumar 50 (millones de subvención) más 50 (millones de préstamo) para llegar lo más lejos posible en las ayudas».

Vicente Nomdedeu aseguró que agradece la propuesta de Ximo Puig pero «no podemos salir de esta crisis cerrados o más endeudados. Llevamos un año con unas cuentas de explotación sin crear riqueza, aguantando la mayoria de los costes las empresas, con muchos ajustes y el personal, que hay que agredecerle, es el segundo agente social que está sufriendo y todo esto ha llevado a pérdida de competitividad se tiene que solucionar con ayudas directas».

«Aunque pensamos que el mercado es el que domina las cosas y tiene que ser libre, cuando tus competidores no luchan con las mismas armas, pues habrá que intervenir un poquito el mercado» Vicente Nomdedeu, presidente de Ascer

Además, el presidente de Ascer aseguró que la pérdida de clientes y mercados «no es un problema interno de las empresas. Ha habido demasiados factores externos que nos han llevado hasta esto con una singularidad que hace distinta esta crisis: no todos luchamos con las mismas armas. Nuestros competidores en Europa tiene ayudas desde el principio de 2022″. Tras citar que este año ha empezado a recibir ayudas el sector cerámico de Portugal y que se está renovado las medidas antidumping con China, India y Turquía, aseguró: «Aunque pensamos que el mercado es el que domina las cosas y tiene que ser libre, cuando tus competidores no luchan con las mismas armas, pues habrá que intervenir un poquito el mercado»

Desde Anffecc han dicho: “En la reunión mantenida esta mañana con el Presidente Puig, el Conseller de Hacienda, Arcadi España y el Director del IVF, Manuel Illueca, nos han transmitido que dada la aplicación de la Ley Crea y Crece, desde GVA van a destinar 100 millones en créditos con condiciones ventajosas para la industria cerámica. Lógicamente agradecemos a GVA esta línea de créditos, pero desde ANFFECC les hemos trasmitido que lo que necesita la industria son ayudas directas y que se debe seguir luchando para que estas lleguen lo antes posible”.

A esto, la patronal ha incidido en que “de otra manera la pérdida de competitividad se irá incrementado con nuestros países vecinos como Italia o Portugal, que están siendo apoyados por la Administración de sus países desde hace ya meses, lo que redunda en una desventaja competitiva para la industria española”.