La aliada de Yolanda Díaz se ‘resiste’ a la rebaja del IVA: Carrefour mantiene precios

El cambio de año ha pasado desapercibido por los lineales de Carrefour. Los precios de venta al público de los productos más básicos de la cesta de la compra, nada más abrir sus puertas, se habían mantenido inalterados pese a la entrada en vigor de las rebajas fiscales, según ha podido certificar Economía Digital al comprobar ‘in situ’ los precios del último día de 2022 con respecto a los primeros precios que tenía el hipermercado tras abrir sus puertas en 2023. Lo más sorprendente es que la marca ‘aliada’ de Yolanda Díaz sea precisamente la que obvia la bajada de impuestos en los productos más básicos de la cesta de la compra.

Tras el verano pasado, Yolanda Díaz, desde su posición de ministra de Trabajo, abrió una cruzada para limitar el precio de los alimentos básicos, a lo que el ministro de Agricultura, Luis Planas contestó: «No me parece, en absoluto, una medida pertinente y no ayudaría, sin duda, ni a los productores, ni a los consumidores, ni a ningún eslabón de la cadena». Entonces, el pasado mes de septiembre, los supermercados ya dijeron (vía la patronal Asedas) que «lo primero que habría que hacer es bajar el IVA y otros impuestos que afectan directamente al consumidor».

Esto no ocurrió, pero Carrefour se convirtió en la marca ‘aliada’ de Yolanda Díaz ofreciendo una polémica cesta de 30 productos por 30 euros. Después llegaron las críticas de la ministra de Trabajo porque «es más que cuestionable que las grandes distribuidoras, que están teniendo beneficios extraordinarios, no tomen ninguna medida al respecto«. La postura de Díaz era nítida hace menos de un mes: «No tiene nada que ver el IVA con las propuestas que tienen que ver justamente con la vida de la gente». Finalmente, el Consejo de Ministros acordó la bajada de impuestos antes de Nochevieja. Y la ‘aliada’ de Yolanda Díaz no ha seguido los planes gubernamentales.

La cadena francesa ha obviado una de las grandes medidas del Gobierno al acabar el año, que consistió en una rebaja el IVA del 4% al 0% para todos los alimentos de primera necesidad y del 10% al 5% para el aceite y la pasta. Así, a partir del 1 de enero, el ejecutivo presidido por Pedro Sánchez anunciaba que no se tendría que pagar el impuesto de valor añadido por productos como el pan, harinas panificables, leche, queso, huevos, frutas, verduras, hortalizas, legumbres, patatas y cereales. La realidad en el primer día de apertura de los hipermercados Carrefour ha sido otra.

La leche desnatada de marca blanca de Carreofour se mantiene en los 0,94 euros frente a los precios que tiene cadenas de supermercados como Mercadona o Consum, que han cambiado sus precios de venta al público desde los 0,93 euros hasta los 0,89 euros. La aumento del margen de Carrefour es de casi el 4%, ya que el 31 de diciembre de 2022 tenía que pagar un 4% de IVA y al inicio de este año la leche está exenta de IVA.

Dentro de los productos con IVA superreducido, dentro de Carrefour se produce la misma congelación de precios en productos como la harina o los huevos. En el caso del aceite y la pasta no se aplicaron al inicio del año tampoco modificaciones en los precios de venta al público, tal y como ha podido comprobar este periódico. En este caso, el IVA que se aplicaba en 2022 era del 10% mientras que ahora se ha reducido al 5%.

Problemas tecnológicos para aplicar la bajada del IVA

Desde la Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicación y Electrónica de la Comunidad Valenciana (Avetic), perteneciente a Femeval y Conetic, dieron una explicación sobre la dificultad que tiene aplicar la bajada del IVA aprobada por el Consejo de Ministros la semana pasada referente al IVA de los productos alimentarios. El tipo impositivo 0% para los productos de primera necesidad y la bajada del IVA en los productos con IVA reducido no se pueden trasladar directamente mediante los sistemas informáticos que comparte Hacienda y las empresas.

«El tipo impositivo 0% para los productos de primera necesidad y el recargo de equivalencia de 0,625% para pastas y aceites no están soportados ni por el SII (Sistema inmediato de información) ni por el TicketBAI, ni por el modelo 303 de autoliquidación del IVA«, explica la patronal del sector.

Para Avetic, «estas rebajas implantadas por el Gobierno no contemplan la cadena de acciones a desarrollar por las empresas comercializadoras de los productos referidos en este paquete de medidas ni por las compañías proveedoras de soluciones TIC. Son, por tanto, una nueva demostración del absoluto desconocimiento de la realidad empresarial del sector TIC, así como de las modificaciones y actualizaciones necesarias en los sistemas informáticos de gestión y comercialización de dichas compañías».

Tal y como han trasladado mediante una nota de prensa, el sector de las TIC incide en que se han tomado desde el gobierno decisiones improvisadas, «evitando toda planificación y asesoramiento por parte de los profesionales que cada día operan en los sectores afectados y esto aboca a una vorágine caótica de trabajo, debido a esta falta de previsión y conocimiento, generando un descontento generalizado, un importante pico de estrés, el desgaste en la relación con empleados y proveedores, y miles de quejas relacionadas con la nula viabilidad en cuanto a los plazos de desarrollo, instalación y /o actualización de los sistemas informáticos».