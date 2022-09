La respuesta de Carrefour a Yolanda Díaz: 30 productos por 30 euros

Treinta productos por 30 euros. Esta ha sido la respuesta que ha dado Carrefour a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a su propuesta de limitar el precio de algunos alimentos básicos de la cesta de la compra para combatir la inflación, una medida que ha sido recibida con cierto escepticismo por sectores de la cadena agroalimentaria como los productores y la distribución.

Así, el supermercado ha lanzado esta iniciativa que mantendrá hasta enero y con la que pretende «aliviar» la situación de las familias en España, según ha explicado el director ejecutivo de Carrefour España, Alejandre de Palmas. Concretamente, los productos que forman parte de esta cesta son de uso habitual en los hogares como desayunos, conservas, pasta, aceite y café; junto a una selección de artículos de droguería, limpieza y perfumería, entre otros.

Díaz anunció esta propuesta en una entrevista publicada por ElDiario.es, aunque no dio más detalles sobre cómo la llevarán a cabo. De hecho, aparte de ser una medida que no ha sido muy bien recibida por el sector agroalimentario, tampoco lo ha sido para el ministro de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Luis Planas, ya se ha pronunciado en contra.

«No me parece, en absoluto, una medida pertinente y no ayudaría, sin duda, ni a los productores, ni a los consumidores, ni a ningún eslabón de la cadena», señaló Planas en declaraciones a Europa Press.

Díaz se reunirá el próximo lunes con las grandes distribuidoras

A pesar de ello, la vicepresidenta segunda ha continuado insistiendo en la limitación del precio de los productos básicos, argumentando que es una medida que ya ha sido planteada en Francia. Precisamente por esta idea, Díaz defiende que es algo «legal», aunque desde la portavocía del Ejecutivo se haya insistido en que «estamos en un mercado libre».

Tal es su insistencia, que Díaz trasladará su propuesta de limitar los precios al sector alimentario pese al rechazo de Planas. En este sentido, ha anunciado este miércoles que el próximo lunes se reunirá con las grandes distribuidoras de alimentación y asociaciones de consumidores para abordar la propuesta. Asimismo, también mantendrá una reunión este jueves con Carrefour.

Rebaja del IVA

Desde distribución, la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc), compuesta por unos 30.000 socios, ha apuntado que la cadena de valor del gran consumo lleva «mucho tiempo» conteniendo los costes en alimentación para no repercutir su aumento en los consumidores y que la baja concentración de la distribución en España evita el riesgo de especulación.

Aspecto de la zona de frutas y hortalizas de Mercabarna durante la huelga de transportistas. EFE/Quique García

La patronal ha instado a aplicar rebajas en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de los alimentos y «a no introducir más medidas impositivas que sumen costes a las empresas y resten competitividad al sector». Asimismo, ha precisado que el incremento de los precios es consecuencia directa del aumento de otros costes esenciales como los energéticos, de materias primas y de transporte.

Por el contrario, Facua, ha recibido con buenos ojos esta propuesta de Díaz y ha defendido la intervención de los precios en ciertos alimentos básicos como una medida «extraordinaria» con vistas a reducir la especulación, como se ha hecho con las mascarillas, las comisiones bancarias o el tope al gas.