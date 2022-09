Baldoví sustituye a Oltra como candidato de Compromís para las elecciones autonómicas

Joan Baldoví será el nuevo candidato de Compromís a la presidencia de la Comunidad Valenciana en las elecciones de mayo de 2023. El actual portavoz del partido en el Congreso de los Diputados sustituirá así a Mónica Oltra, que dimitió a finales de junio tras haber sido imputada por el supuesto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada.

Leer más: El juez imputa al jefe de gabinete de Mónica Oltra y a otro alto cargo

A principios de este mes Compromís modificó su reglamento de elecciones primarias para que Oltra pudiera figurar como candidata. Se incluyó una disposición adicional por la que se podría «en cualquier momento» previo a la legalización de las listas electorales incluir modificaciones en la lista con «personalidades» de la coalición. Sin embargo, el partido aparta a la exvicepresidenta del Govern valenciano. Sin más candidatos a la vista, Baldoví se situará al frente de las listas.

Así lo ha afirmado el diputado valenciano este jueves en una entrevista en Al rojo vivo. «Me lo pedía siempre mucha gente. Siempre me decían ‘¿cuándo vuelves?’, mi mujer me lo decía también mucho», ha asegurado. «Siempre he sido una persona disciplinada. Cuando hay que dar un paso adelante siempre hay que darlo», ha aseverado.