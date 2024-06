Camps celebra sus absoluciones donde ‘El Bigotes’ le agradeció su apoyo: «Es cojonudo como persona y amigo»

El expresidente valenciano Francisco Camps ha convocado una cena para celebrar el fin de su periplo judicial con su última absolución, en una de las múltiples piezas del ‘caso Gürtel’, en el complejo Veles e Vents de Valencia. Un lugar emblemático de la ciudad, que se levantó al calor de la America’s Cup que se celebró durante su mandato y que también ha acogido eventos sociales como la boda de uno de los pluricondenados cabecillas de la trama, la de Álvaro Pérez, conocido como ‘El Bigotes’.

El exjefe del Consell estuvo preparando este evento este lunes en las instalaciones de este espacio, según pudo comprobar Economía Digital, donde aseguró sentirse «muy emocionado» con la velada para la que está convocando a multitud de personas para que le acompañen en este regreso.

Álvaro Pérez entró en prisión en febrero de 2017 después de ser condenado en 2018 por los delitos de malversación, cohecho, falsificación en documento público, asociación ilícita y tráfico de influencias.

Las sentencias que recaen sobre ‘El Bigotes’, el resto de cabecillas de la red, como Francisco Correa, y diversos altos cargos de la administración valenciana de aquellos años versan sobre la financiación irregular por parte de empresarios de actos electorales del PP valenciano durante las campañas electorales de 2007 y 2008; la financiación ilegal al partido por parte de la empresa que constituyeron cuando comenzaron a trabajar en Valencia, Orange Market; por el pago de comisiones en el marco de la visita del Papa a Valencia en el año 2006 y por el llamado ‘caso Fitur’, con nueve años de cárcel para la exconsellera en el gobierno de Camps Milagrosa Martínez.

Sin embargo, el ‘molt honorable’, como se denomina en la Comunitat Valenciana a los expresidentes de la Generalitat, ha logrado salir ileso de esta y otras múltiples causas en las que ha estado investigado o sentado en el banquillo de los acusados, como el famoso ‘caso de los trajes’, otra pieza de Gürtel que le llevó a dimitir como ‘president’, o el ‘caso Valmor’, sobre la celebración del Gran Premio de la Fórmula 1 de Valencia.

‘Volvemos a estar juntos’

Así, tras librarse de todo este periplo judicial que le ha mantenido alejado de la política -o, al menos, de la gestión pública-, Camps continúa con su ritual de regreso a donde quiere volver, la primera línea.

Ha convocado una «cena de celebración» que se celebrará bajo el lema ‘Volvemos a estar juntos’, que servirá también inevitablemente como termómetro para comprobar con cuántos y con qué apoyos cuenta en el partido, y que tendrá lugar el próximo jueves 4 de julio en el lujoso Veles e Vents. Con un precio de 35 euros por persona, Camps buscará rodearse de todos los apoyos posibles en este festivo cóctel.

Se da la circunstancia de que fue precisamente en este espacio, símbolo de la grandeza o grandilocuencia -según para quién- de la época de Rita Barberá y Francisco Camps como líderes y emblemas del PP valenciano, donde ‘El Bigotes’ celebró su boda con invitados ilustres como la cúpula del partido y el propio expresidente.

En su discurso, que publicó en exclusiva ‘El Español’, Pérez relataba: «Un día Paco (Camps) me vio sufrir, porque estaba un poco cansado de estar en Madrid, y me dijo: ‘chico, vente a Valencia'».

«Y aquí estoy, presidente», continuó dirigiéndose a Camps. «Siempre me ha dado cosas buenas; siempre se preocupa de mí. Y no es fácil, está en los periódicos y en las radios todo el día. Todo el mundo habla de él. Todo el mundo dice que va a dirigir nuestro país. No sé si lo hará un día o no«, añadió ‘El Bigotes’ en una alocución que parecía predecir las intenciones de Camps tantos años después en cuanto a su voluntad de retorno a la primera línea política.

Camps rechaza los cargos por la trama Gürtel (archivo). Foto EFE-Fernando Villar

«Pero yo de momento no quiero que se vaya muy lejos -siguió- porque es cojonudo como persona y como amigo. No falla jamás. Y eso es la hostia, gracias (dirigiéndose a la mesa de Camps)». Así concluyó ‘El Bigotes’ un discurso en el que se autodenominó «un albañil de la puta política» y agradeció entre lágrimas su apoyo y las personas que conoció gracias a él a Francisco Correa, otro de los cabecillas de la trama.

Con este escenario, Francisco Camps celebrará su regreso de entre los banquillos y los juzgados en un ambiente enrarecido en el partido del que forma parte. Precisamente este lunes, en un desayuno con la Cadena SER, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, se ha referido al futuro político del expresidente valenciano y ha opinado que «por su estatus puede tener un puesto en la política nacional«.

Asimismo, ha hecho referencia a otros exjefes del Consell, como el socialista Ximo Puig, ahora embajador de España ante la OCDE en París o del ‘popular’ Alberto Fabra, que hizo carrera primero en el Senado y ahora en el Congreso, tras abandonar la escena política valenciana. Hay que recordar que Camps llegó a postularse como candidato a la Alcaldía de Valencia cuando Catalá ya había tomado los mandos como nueva lideresa de los ‘populares’ en la capital valenciana.

El acto de celebración de Camps tiene como ‘patrocinador’ al Foro 2020, un movimiento que surgió con el exsenador y exlíder del PPCV Pedro Agramunt como presidente, del que también forma parte el propio Camps, y que, según se explicó en su nacimiento, busca «reivindicar lo mucho bueno que hizo el PP gobernando en ciudades, autonomías y en España, especialmente en la Comunidad Valenciana».

Con todo ello, Camps vuelve a un escenario que tiene mucho de símbolo de su época de gobierno. Y es que aquello de no volver a donde fuiste feliz no va con el ‘expresident’. Ya celebró, por ejemplo, una rueda de prensa sobre el caso de la Fórmula 1, por ejemplo, en los restos del trazado por el que corrieron los monoplazas. El 4 de julio Camps tiene una cita importante para medir sus simpatías y complicidades en el partido.