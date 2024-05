Camps llama a Mazón y a Feijóo para su vuelta a la política tras ser absuelto de sus 10 causas

Francisco Camps se ha puesto ya a preparar su vuelta a la política tras haber sido absuelto de las 10 causas que pesaban sobre él. El caso Camps ha acabado con rotunda derrota para la izquierda acusadora y con el resarcimiento judicial que el protagonista anhelaba. El que fuera presidente de la Generalitat quiere iniciar la nueva etapa y ya se ha puesto en contacto con Mazón y Feijóo.

Muestra apetito por someterse al destino que le concedan las urnas mientras se abre a que ya sea Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, o Alberto Núñez Feijóo, presidente nacional del PP, los que le indiquen su próximo cometido. Con la convinción de que es político y que no ha perdido dicha condición tras 15 años defendiéndose en la justicia y 12 años después de dimitir como presidente de la Generalitat, Camps anuncia que quiere volver.

Francisco Camps ha asegurado que dimitió «por honor» y que lo que le ha pasado, con 10 causas de las que ha salido indemne, «no tiene ningún sentido y no le puede pasar a ningún español». «Mi nombre se ha mancillado por el simple hecho de que alguien decidió poner un instrucción penal contra mi persona», ha aseverado.

«Nunca ocurrió nada. Nunca debí a nadie. Nadie me debe nada», fue su argumento central para allanar su vuelta a la primera línea política.

Informa: «Hoy he hablado con el presidente nacional del partido». Lo mismo con Mazón. La conclusión: «Desde luego quiero estar en política. Mi ilusión es la misma, vengo más ilusionado, con más fuerza y con más madurez«.

Si que reconoce la necesidad de manejar los tiempos políticos y, por ello, «no tiene sentido llegar a los sitios de repente», pero da un paso al frente de cara los retos que se le plantéen. «Me encantaría someterme a las urnas», afirmó. «Tengo ganas de volver a la arena política», añadió. «He tenido 2.500 mensajes y medio millar de llamadas», remató para transmitir que sigue en forma.

Escenografía y diferencias en 12 años

Con la sentencia recién impresa de su última absolución y después de haber ganado en los tribunales la cruzada de la izquierda valenciana que le utilizó como diana, el que fuera presidente de la Generalitat preparó un escenografía cuidada. Lo hizo en la sede del despacho de abogados de Pablo Delgado, que ayer logró también un enorme broche de oro en su trayectoria al lograr que la décima causa de Camps tampoco tuviera repercusión.

El que también es abogado de Antonio Aynat en el caso Gedesco, preparó un atril para los micrófonos de prensa y dos pantallas con el lema: «Gracias por confiar». En el bucle de imagenes: toda una declaración de intenciones. Estaba Ecclestone, después de ganar el jucio por el caso de la Fórmula 1. Estaba la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde se celebró la visita del Papa del que también salió absuelto. Estaba la inauguración del Hospital La Fe, después de que el mantra de la izquierda fueran los recortes en Sanidad de un PP corrupto.

Y también estaba el momento en el que en Les Corts, Francisco Camps fue nombrado presidente de la Generalitat porque, sin restar un ápice del sufrimiento de los 12 años transcurridos, se ha trasladado de nuevo a aquella convocatoria de prensa en la que anunció su dimisión. Camps ha remarcado que la campaña judicial contra él le obligó a apartarse de su puesto como presidente de la Generalitat.

Entre las diferencias que hubo entre aquella rueda de prensa y la que acaba de celebrarse está que en ésta se ha preguntado antes de empezar cuántos medios de comunicación iban a retransmitirla en directo y han aparecido varios móviles que iban a hacerlo vía Instagram. En la de hace 12 años (las redes sociales no tenían estas capacidades pero sí hubo medios de comunicación con versión digital que empezaban a hacer directos audiovisuales) se censuró la retransmisión en directo (a eso se dedicó aquel equipo de comunicación de Camps) tras los tres años de acoso mediático que recibió el presidente de la Generalitat.

Con la idea de que los políticos tienen que salir «llorados de casa», Camps recordó los escraches de incluso «consellers nombrados por Ximo Puig», en referencia a Mireia Mollà (Compromís), le hicieron en Elche cuando defendió su tesis doctoral.

Esto sirvió para contraponer su modelo al de la izquierda. Camps ha repasado que más de 300 personas han sido absueltas, que han declarado a su favor más de 250 testigos y que más de 400 han pasado por sede judicial para preguntar por su comportamiento. Por tanto, Camps incide en que se ha defendido dando la cara y respondiendo a las preguntas.

Con estos precedentes, cargó contra Pedro Sánchez y sus cinco días de reflexión. «Me pareció una dejación de funciones y una burla. Si investigan a su mujer, lo que tiene que hacer es dar explicaciones», aseveró.

«No me he escondido en ninguna parte ni he pedido que me indultaran y eso tiene que tener algún valor», remató Camps, para dejar claro que: «Yo sí que estoy a disposición de lo que me digan».