Carlos Mazón: «Reivindicaremos, sea donde sea y allí donde haga falta, la igualdad entre las autonomías»

El president de la Generalitat, Carlos Mazón ha anunciado que “reivindicaremos, sea donde sea y allí donde haga falta, la igualdad de trato, la igualdad entre las autonomías y, en definitiva, la igualdad entre españoles”, en referencia al acuerdo firmado este jueves entre PSOE y Junts per Catalunya para facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España.

Así lo ha manifestado en una declaración institucional en la que ha denunciado que con este pacto “se ha consumado la ruptura de los valores constitucionales que los españoles acordamos en 1978”, dado que “quebranta la igualdad entre ciudadanos, la equidad entre regiones y la solidaridad entre todas las autonomías que conformamos España”.

Carlos Mazón también ha subrayado que “la separación de poderes es uno de los pilares básicos de las sociedades modernas y nunca nadie puede, ni debe, estar por encima de este principio”, y ha insistido en destacar que “el pacto dinamita los acuerdos que todos nos dimos y cambia por completo las reglas de juego. Pedro Sánchez y los separatistas catalanes han rubricado con su firma la diferencia entre ciudadanos de primera y de segunda”.

No se trata de una cuestión de izquierdas o derechas -ha añadido- es una cuestión de igualdad o desigualdad Carlos Mazón

En su declaración institucional, el president ha señalado que la protección del estado del bienestar de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana “no es ningún trofeo, ni es un cheque en blanco para solucionar problemas políticos, porque esa igualdad son colegios, son hospitales, son servicios sociales, y en definitiva, esa igualdad no es el beneficio de unos pocos si no la calidad de vida de todos”.

“No se trata de una cuestión de izquierdas o derechas -ha añadido- es una cuestión de igualdad o desigualdad, y la Comunitat Valenciana está a favor de la igualdad. El pacto de Pedro Sánchez y Carles Puigdemont no lo está”.

Ximo Puig deja en manos de las empresas la decisión de cambiar de sede

El ex-presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV Ximo Puig, ha dejado claro en rueda de prensa que la posibilidad de que las empresas que han cambiado de sede lo hagan ahora de nuevo «forma parte de la capacidad de decisión de las empresas, no de los gobiernos».

En este sentido, Puig ha querido recordar que las empresas que ahora tienen su sede en la Comunitat Valenciana «están muy satisfechas por el entorno y además han tenido grandes resultados«, además ha reconocido que durante su gobierno no hicieron «nada para que estas empresas vinieran a la Comunitat Valenciana, pero ante la oportunidad de que se trasladaran, les dimos todas las facilidades y generamos un espacio de confortabilidad, diálogo social y capacidad de atraer inversiones».