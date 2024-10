El Consell aprova les distincions del 9 d’Octubre i una declaració en suport al poeta Miguel Hernández

El Consell ha aprovat les distincions i premis que concedeix la Generalitat amb motiu del 9 d’Octubre, així com una declaració institucional en suport a l’anul·lació dels sumaris judicials contra el poeta Miguel Hernández, segons ha informat la portaveu i consellera d’Hisenda, Ruth Merino.

El Govern valencià ha acordat concedir l’Alta Distinció de la Generalitat a la historiadora María Desamparados Cabanes per les seues investigacions culturals i lingüístiques i per la labor exercida en els inicis de l’autogovern com a consellera i com a membre de la comissió que es va encarregar de vetlar per la incorporació del valencià en el sistema educatiu.

A més, ha resolt atorgar la Distinció de la Generalitat als serveis d’extinció d’incendis, emergències, seguretat i protecció civil que van participar en l’extinció de l’incendi en el barri de Campanar de València i en l’atenció a les víctimes, i, especialment, a Julián García Antón, conserge de l’edifici. Així ho ha anunciat la portaveu, després del ple extraordinari en el qual s’han aprovat aquestes distincions.

Desde l’esport fins l’art

Tal com ha detallat la consellera, el Premi de les Lletres de la Generalitat ha sigut per al novel·lista Ferran Torrent; la Distinció Joan Lluís Vives de la Generalitat a l’aportació valenciana a la construcció d’Europa s’ha concedit a l’exdiputat del Parlament Europeu José Manuel García-Margallo, i el guardó Ambaixador de la Comunitat València, al reboster Paco Torreblanca García.

La Distinció al Mèrit Cultural ha recaigut en el director del Museu Nacional del Prado, Miguel Falomir; la productora de cinema María Zamora; l’Associació Arrels del Regne de València i, a títol pòstum, en Gustavo Pascual Falcó, autor del pasdoble ‘Paquito el Xocolater’.

En el Mèrit Esportiu s’ha reconegut als i les esportistes de la Comunitat Valenciana que van obtindre medalla en els jocs olímpics i paraolímpics de París 2024 (Abel Ruiz, Cristhian Mosquera, Vega Gimeno, Sandra Ygueravide; Sara Sorribes i Enrique Alhambra) i al València Club d’Hoquei. Quant al Mèrit Científic, aquest reconeixement ha sigut per a l’investigador de Ciències de la Terra Luis Guanter.

Per part seua, el guardó que reconeix el Mèrit Empresarial i Social s’entregarà a Honiba S.A., empresa que fabrica i ven instruments musicals, i a CaixaLaVall, entitat que compleix 120 anys. I, finalment, la distinció per accions a favor de la igualtat i per a una societat inclusiva ha sigut per a l’associació Afanias, de famílies de persones amb discapacitat intel·lectual, i per a la Federació de Famílies Nombroses de la Comunitat Valenciana.

Premis culturals, el 8 d’octubre

La consellera ha destacat els mèrits, valors i aportació a la societat del conjunt de les persones premiades en aquesta edició i ha anunciat també que el Govern valencià ha acordat entregar el Premi de les Lletres de la Generalitat i la Distinció al Mèrit Cultural el dia 8 d’octubre en un acte institucional que se celebrarà cada any en un municipi vinculat al patrimoni històric i cultural de la Comunitat Valenciana. La periodicitat del guardó literari passarà a més de bianual a anual.

Amb aquest acord, que s’ha adoptat en el ple ordinari celebrat amb anterioritat al de deliberació dels guardons, la Generalitat amplia els actes commemoratius del 9 d’Octubre per a fer partícips d’ells a altres municipis de la Comunitat Valenciana i ressalta els premis relacionats amb la cultura en una celebració específica.

Anul·lació dels sumaris contra Miguel Hernández

D’altra banda, també s’ha aprovat en aquest ple ordinari una declaració institucional en suport a l’anul·lació dels sumaris judicials contra Miguel Hernández. A través d’ella, el Consell insta el Govern d’Espanya que anul·le els sumaris oberts en contra del poeta i realitze una Declaració de Reconeixement i Reparació Personal al seu favor i el de la seua família.

D’aquesta manera, el Consell, com a reconeixement a la memòria d’un dels més il·lustres ciutadans de la Comunitat Valenciana, manifesta la seua ferma adhesió a la petició de la família de Miguel Hernández, així com de diferents personalitats i entitats, per a l’anul·lació dels sumaris judicials que en el seu moment van ser oberts contra ell.

Quant a la Declaració de Reconeixement i Reparació Personal, el Consell proposa al Govern d’Espanya que es realitze preferiblement el 30 d’octubre, dia del naixement de Miguel Hernández.

Amb aquesta declaració, i en aplicació de la Llei de Concòrdia, aprovada el 26 de juliol de 2024 en les Corts Valencianes, el Consell se suma a la lluita de la família de Miguel Hernández que, juntament amb un ampli nombre d’entitats, col·lectius i personalitats, ha dut a terme durant dècades perquè s’anul·len aquests sumaris, una sol·licitud que ja va ser denegada en 2010 i 2013 pel Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional.

Suport a la candidatura de València per a albergar la Copa Davis

El Consell ha aprovat a més un acord pel qual manifesta el seu suport de la Generalitat a la proposta de designació de la ciutat de València com a amfitriona i seu de les finals de la Copa Davis per a les pròximes edicions 2025-2027.

La Generalitat considera que, amb l’experiència de les edicions de les fases de grups realitzades fins ara a València, impulsar la seua candidatura per a albergar la final de la Copa Davis resulta d’especial interés, tant per a la ciutat com per al conjunt de la Comunitat Valenciana.

Així mateix, el ple ha acordat el nomenament de Julia Calabuig Pérez com a directora general d’Informació Sanitària, Qualitat i Avaluació, en substitució de Juan Manuel Beltrán Garrido, que passa a ocupar la Direcció General de Salut Pública, després del cessament, a petició pròpia, de Ruth Usó Talamantes.

A més, ha aprovat el cessament, a petició pròpia, de María Jesús Arilla Morell com a directora general d’Atenció Hospitalària i el nomenament per a aquest lloc d’Asunción Perales Marín.

Finançament de consultoris municipals

També en matèria sanitària, el Consell ha autoritzat un conveni tipus de col·laboració entre la Conselleria de Sanitat i ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a la prestació d’assistència sanitària ambulatòria.

A través d’aquests convenis, els ajuntaments, propietaris dels locals (centres i consultoris d’atenció primària) es faran càrrec del seu manteniment, en sufragar les despeses de funcionament (com a electricitat, aigua i neteja) i de conservació del local, així com les despeses corresponents al personal municipal. Per a això, habilitaran en els pressupostos locals el crèdit necessari per a aquesta finalitat.

Per part seua, la Conselleria de Sanitat abonarà als ajuntaments en el seu conjunt un import de fins prop de 19,5 milions d’euros per a contribuir a finançar les despeses indicades des de l’1 de gener de 2025 al 31 de desembre de 2028.

En total, en la Comunitat Valenciana, hi ha 542 centres i consultoris de titularitat municipal en 404 municipis. En concret, la província d’Alacant compte amb 156 centres en 103 municipis; la província de Castelló disposa de 138 centres que pertanyen a 114 municipis; i la província de València té 248 centres en 187 municipis.