El PP carga contra los impagos de Puig en el mantenimiento de hospitales: “Es una grave irresponsabilidad”

El portavoz de Sanidad del Grupo Popular, José Juan Zaplana, ha asegurado que “los impagos de Puig a las empresas de mantenimiento provocarán graves problemas en los 18 hospitales públicos de la Comunitat Valenciana”. En referencia a la información desvelada por Economía Digital respecto al retraso de siete meses en el pago a las contratas de mantenimiento de los 18 hospitales públicos valencianos, el diputado popular ha asegurado que se trata de una «grave irresponsabilidad».

José Juan Zaplana ha exigido a Puig que “pague ya porque los contratistas no tienen por qué asumir la incapacidad de la Conselleria. Es un escándalo que la Generalitat acumule siete meses de impagos a las adjudicatarias del mantenimiento de los hospitales y les obligue a hacer una prórroga forzosa negándose a actualizar el precio del servicio, pese a que se han aplicado subidas salariales de hasta el 16% desde 2018 y los costes se han disparado”.

Para el diputado popular, “estamos ante una grave irresponsabilidad porque estos impagos solo pueden producir situaciones conflictivas en los hospitales y que caiga en picado en los próximos meses el estado de mantenimiento de las instalaciones, provocando situaciones indeseables que afectan a la prestación del servicio y ponen en peligro a los usuarios como posibles caídas de techo o aseos insalubres”.

José Juan Zaplana ha explicado que “el año pasado ya vivimos los problemas que generaron los contratos de limpieza y ahora puede volver a repetirse con los de mantenimiento”.

El contrato de mantenimiento de los hospitales públicos valencianos fue un concurso que se adjudicó en junio de 2018 con una duración de dos años más una prórroga de otros dos años, es decir, al final de la primera legislatura de Ximo Puig. Al tratarse de un servicio esencial, pese a haber acabado el plazo del concurso el pasado mes de junio de 2022, las adjudicatarias tienen la obligación legal de seguir prestando el servicio teniendo prohibido renunciar al mismo.

Esto se debe a que sin este servicio se produciría el colapso de los 18 hospitales públicos valencianos. Estas contratas son las que se encargan del mantenimiento que incluye, entre otras funciones, fontanería, climatización, mantenimiento eléctrico, de las puertas…

Esta situación de impago de la contrata de mantenimiento de los hospitales públicos se producen por una falta de previsión de la conselleria de Sanidad a la hora de renovar el contrato. Los presupuestos públicos no pueden reservar una partida presupuestaria para un gasto que no está previsto realizarse. En el caso concreto, no puede prever el pago del servicio de julio de 2022 si el contratista finaliza su relación con la administración en junio de 2022.

El problema al que se enfrentan este tipo de contratas es que, al ser un servicio esencial, no pueden dejar de prestar el servicio pese a que su contrato haya acabado. El resultado es que las contratas siguieron prestando el servicio en julio, agosto, septiembre…. y lo siguen haciendo actualmente sin la conselleria de Sanidad adjudique un nuevo concurso que, ligado a su partida presupuestaria, se permita el pago en tiempo y forma.

Mientras tanto, las siete facturas entre julio de 2022 y enero de 2023 de las contratas de mantenimiento se quedan en lo que coloquialmente se ha venido a llamar facturas en los cajones. La forma de pagar estas facturas es mediante la creación de un expediente que habilite legalmente al abono de las facturas que no están previstas en el presupuesto.