El PP critica que la Agencia Espacial y de IA no lleguen a la CV: «Pasa de largo el tren de las inversiones»

El presidente de la Diputación de Alicante y del PPCV, Carlos Mazón, ha calificado de «muy mala noticia» que las ciudades de Elche y Alicante no hayan sido designadas como sedes de la Agencia Espacial Española y de la Agencia de Inteligencia Artificial, respectivamente. En su lugar, el Consejo de Ministros ha escogido a Sevilla y A Coruña. Mazón ha criticado que «no se hayan valorado, una vez más, los merecimientos que sí tiene nuestra tierra».

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha confirmado este lunes en rueda de prensa cuáles eran las ciudades elegidas. La Comisión Consultiva -presidida por la propia Rodríguez- ha elevado al Consejo de Ministros un dictamen en el que se decide por unanimidad que Sevilla sea la próxima sede de la Agencia Espacial y A Coruña la de Inteligencia Artificial.

«Sigue sin tocarnos nada. Vuelve a pasar de largo el tren de las inversiones»

A este respecto, Mazón ha considerado, según declaraciones recogidas por Europa Press, que es una «muy mala noticia» para la autonomía. «Sigue sin tocarnos nada. Vuelve a pasar de largo el tren de las inversiones, de la apuesta del Gobierno en la provincia de Alicante y en la Comunitat Valenciana», ha subrayado.

En defensa de Elche y Alicante

En este contexto, ha sostenido que tanto Elche como Alicante «sí están preparadas» para albergar la Agencia Espacial Española y la de Inteligencia Artificial, que ahora «pasan de largo de la provincia».

«Lo que me pregunto es cuándo nos va a tocar. Ya no sé qué más podemos hacer, para pesar, para reivindicar y para tener lo que de verdad nos merecemos. Es una muy mala noticia que no se hayan valorado, una vez más, los merecimientos que sí tiene nuestra tierra», ha zanjado Mazón.