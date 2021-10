El PP valenciano reclama a Casado un nuevo modelo de financiación

Termina el acto de clausura de la Convención Nacional del PP en Valencia en la que no solo la directiva y la militancia, sino que el PP valenciano ha arropado a Pablo Casado, reforzando su imagen como principal líder de la oposición y único candidato a las elecciones generales capaz de disputarle la Moncloa al actual presidente del Gobierno Pedro Sánchez.

El líder del PPCV, Carlos Mazón, ha aprovechado la ocasión para pedirle a Pablo Casado un nuevo modelo de financiación para la Comunitat cuando sea presidente ya que, considera, Casado sabe «que quiere el agua que necesita la tierra, que quiere la financiación y las infraestructuras que necesita la tierra».

«Tú vas a ser el presidente que traiga la nueva financiación a la Comunitat Valenciana, a inaugurar el Corredor Mediterráneo a la Comunitat Valenciana y el tren de alta velocidad a las tres provincias«, le ha asegurado Mazón a Casado.

No obstante, el líder del PPCV, Carlos Mazón, le ha advertido de que, si bien cuenta con su lealtad, no se comportará como, según opina, el actual presidente de la Comunitat, Ximo Puig, se comporta con Pedro Sánchez. «Yo no soy el mudo Puig que baja los brazos y no defiende lo que corresponde a la Comunitat Valenciana. Soy bastante más pesado por esta tierra que Ximo Puig, y yo sé que tú no eres Pedro Sánchez«, ha incidido Mazón.

Durante su participación en el acto de clausura, Mazón ha revelado que su receta para impulsar la comunidad se basará en una «revolución fiscal» y que, cuando ostente la Generalitat, algo que podría ser posible según algunas encuestas si se trazara una alianza con Vox, llevará a cabo un plan de choque para el empleo juvenil.

También ha apostado por el modelo turístico, que ha considera esencial para la economía valenciana y, en el plano social, Mazón quiere recuperar la ley de señas de identidad e impulsar una ley de libertad educativa.

Finalmente, Mazón ha criticado a todos aquellos que «aplauden, privilegian y agasajan a los que quieren los Països Catalans», pero ha asegurado que, «mientras esté el PP, la Comunitat Valenciana es y seguirá siendo la Comunitat Valenciana, digan lo que digan», ha agregado.