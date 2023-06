Feijóo confía en la movilización valenciana para llegar a la Moncloa

“Sé, ahora sí que sé, que esta Comunitat no va a fallar y, si no falla la Comunitat Valenciana, no fallaremos en el Gobierno de España”. Así ha demostrado Alberto Núñez Feijóo en Valencia como tenía cierto escepticismo sobre la victoria de Carlos Mazón en las elecciones autonómicas valencianas y como ahora ha identificado y convertido a la Comunidad Valenciana en un pilar del partido a nivel nacional.

De este ha versado la intervención de Feijóo y Mazón en la junta directiva del PP en la Comunidad Valenciana en la que ambos han situado a Valencia como clave. Feijóo considera crítica a la región valenciana para materializar el cambio iniciado para desprenderse de Pedro Sánchez mientras Carlos Mazón aboga por el mismo objetivo pero con la contrapartida esperada de que el cambio tenga rédito valenciano.

Por eso, el que será el próximo presidente de la Generalitat apunta que la prioridad de Feijóo es «defender desde el punto vista fiscal y también desde las inversiones, la financiación, el agua y el corredor«. Todas estas cuestiones son la agenda valenciana que se decide en Madrid.

Alberto Núñez Feijóo ha arengado al Partido Popular valenciano tras reconocer su capacidad de convocatoria y de cambiar el mapa político. La movilización del PP valenciano, con el mitin en la plaza de toros como principal hito, se ha convertido, según Feijóo, en la prueba de que Valencia sea, de nuevo, uno de los fortines del PP a nivel nacional.

“Muchos me dijeron que era imposible gobernar la Comunidad Valenciana”, ha incidido para después felicitar de los resultados tanto a nivel autonómico como en los principales municipios de Valencia, Alicante y Castellón. Feijóo ha comparado, como ya hizo en el mítin de la plaza de toros, la heroicidad de Mazón con la suya propia. Recuerda cuando viene a Valencia que nadie confió en su primera victoria en Galicia y ese episodio lo compara reiteradamente con lo que ha pasado en la Comunitat Valenciana con Mazón.

Tras asegurar que Pedro Sánchez está “desesperado” y que por ello ha pedido hasta seis debates cara a cara, Feijóo ha dicho que “nos veremos en los focos y los platós de televisión” y, sobre todo, “en la calle”, para la que ha anunciado “la movilización más grande que ha hecho el partido en España”.

En este sentido, el líder nacional del PP ha incidido en que “tenemos la posibilidad de volver a unir a la sociedad española” y ha prometido “un gobierno que no vuelva a subir los impuestos y que baje los impuestos a las rentas bajas y medias”.

Además de la política fiscal, Feijóo ha apostado por la calidad educativa porque “no es lo mismo aprobar que suspender”. En este sentido, ha dicho que Carlos Mazón con 40 diputados ha aprobado mientras que Ximo Puig, con 31, ha suspendido.

Mazón ha incidido en la importancia que ha tenido en su campaña entender la comunidad valenciana en clave nacional. «Esta es la tierra donde ha comenzado el cambio en España. La Comunitat ha vuelto a ofrendar nuevas glorias a España e iniciar la nueva etapa del cambio político», ha afirmado en el comienzo de su discurso.

«Hemos hablado de nuestros intereses y parece lógico que para eso hay que hablar de España«, ha dicho, para luego incidir en que la mitad del impuesto de la renta es decisión nacional, como también lo es «muchas de las infraestructuras» o el agua, en referencia al trasvase Tajo-Segura.