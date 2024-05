Los grupos municipales de Valencia siguen a la gresca por el nuevo Mestalla mientras Lim sonríe

Nuevo episodio de desunión y batalla entre los distintos sectores políticos e ideológicos representados en el pleno del Ayuntamiento de Valencia en torno al nuevo estadio del Valencia CF. Los grupos municipales se han vuelto a enredar en una batalla de reproches y cero acuerdos que sigue prolongándose y que tiene en el 3 de agosto una fecha clave, pues a partir de entonces las parcelas del nuevo Mestalla dejarán de estar sujetas a las exigencias municipales y autonómicas y Peter Lim podrá esbozar una sonrisa, pues obtendrá la licencia de construcción del nuevo estadio sin ningún tipo de obligación ni requisito, por lo que podrá culminar el coliseo valencianista que le plazca.

El choque ha comenzado en el momento en el que se iba a abordar una moción suscrita por la portavoz del grupo socialista en el consistorio valenciano, Sandra Gómez, y el concejal Borja Sanjuán.

Avanzado ya el pleno del mes de mayo y justo antes del turno de esta moción, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha informado al resto de grupos municipales de la existencia de un informe de los servicios legales del Ayuntamiento y ha ordenado un receso que se ha prolongado durante más de 20 minutos para que el resto de formaciones lo estudiaran.

Algo que ha sido uno de los principales motivos de polémica, pues el resto de formaciones, incluido Vox, socio de gobierno del PP, ha protestado porque se les haya hecho conocedores de este informe en mitad del pleno y con poco tiempo para estudiarlo.

El citado documento solicitado por Alcaldía sobre el contenido de la iniciativa socialista señala, entre otras cosas, que «no se observa impedimento legal» para la firma de un nuevo convenio entre el Ayuntamiento y el Valencia CF de Lim que incluya las pertinentes exigencias sobre el nuevo estadio, pues las obligaciones se encuentran incluidas en los convenios firmados en 2005 y 2007. Compromisos y obligaciones que «a día de hoy permanecen incumplidos».

Por el contrario, en cuanto al punto de la moción socialista que hace referencia a la exigencia de una fianza a Lim para garantizar la construcción del nuevo estadio, el informe apunta que «es contraria a derecho».

El Valencia CF ya no mantiene ninguna relación contractual con Generalitat ni Ayuntamiento tras la declaración de caducidad de la ATE, más allá de los convenios referidos anteriormente, por lo que el único marco al que debe ceñirse Lim es el de cualquier otro propietario de suelo, la normativa urbanística y el planeamiento que resulte de aplicación. Por ello, el informe concluye que «no existe norma jurídica que ampare al Ayuntamiento para exigir una fianza por el valor total de las obras» para la concesión de la licencia de obras.

En todo caso, dice el informe, el consistorio podría resolver el convenio por «incumplimiento grave» de las obligaciones asumidas por el Valencia CF y la exigencia de una indemnización por los daños y perjuicios producidos.

Respecto al resto de puntos de la moción socialista, otro informe presentado por Catalá señala que se trata únicamente de una iniciativa política que «solo podría ser entendida como una propuesta orientadora de la acción política del equipo de gobierno».

PSOE y Compromís por un lado y el equipo de gobierno, quebrado

Tras consultar este informe, y con la advertencia de Catalá de que parte de la propuesta había sido calificada como «contraria a derecho», el concejal socialista Borja Sanjuán ha decidido seguir adelante con la moción, con una modificación de uno de los puntos a propuesta de Compromís.

Sanjuán ha señalado que «o Valencia hace pasar por el aro a Peter Lim o Peter Lim hace pasar por el aro a Valencia y sale de aquí con 150 millones». El edil ha rechazado «como argumento que la política no tiene nada que decir en todo esto».

«La decisión de abandonar el actual Mestalla fue una decisión política y fue un error, la decisión de aprobar una ATE sin garantías fue una decisión política y fue un error, la decisión de vender el club sin garantías fue una decisión política y fue un error. No engordemos la cuenta de una persona que ha insultado a la ciudad y al club. Es una cuestión de dignidad», ha expuesto.

Por ello, ha insistido en aprobar unas nuevas fichas urbanísticas con obligaciones para la propiedad del Valencia CF. «Proponemos una fichas que le obliguen a cumplir con unos hitos impuestos por el Ayuntamiento y no por Lim y con garantías económicas. Plantear que no se apruebe nada hoy no es neutral, no es ponerse en frente, es ponerse al lado. Todo para Peter Lim sin ningún tipo de garantía. Hoy va de Lim o el Valencia. Sin garantía económica no tendremos garantía de que el estadio se va a acabar», ha zanjado.

Vox mira a un lado y al otro

Por su parte, el segundo teniente de alcalde y concejal de Empleo y Formación del Ayuntamiento de València, Juanma Badenas, ha criticado que esta es «una situación heredada del equipo de gobierno anterior», pero ha reconocido que «la moción del grupo socialista es interesante».

Ha criticado a su socio de gobierno, al PP y a Catalá, por aportarles el informe justo antes del debate de la moción: «Es imposible interpretar tanta información jurídica en tan poco tiempo».

Asimismo, ha criticado: «El Valencia se acerca bastante a la quiebra y Lim solo quiere lucrarse con la especulación. Hay que encontrar una solución para que no tengan esos beneficios urbanísticos sin que se cumpla el convenio de 2005. Nos gustaría mucho apoyar esta moción, pero las dudas jurídicas y que no se exija el cumplimiento del convenio de 2005, no podemos aprobar esa moción.

Por ello, en esto sí ha coincidido con su socio de gobierno, ha afirmado: “No queda más opción que trabajar con el equipo jurídico para encontrar la fórmula adecuada y no podemos seguir con sus fichas”.

Desde Compromís, su portavoz, Papi Robles, ha lamentado: “Pensaba que habría alguna propuesta por parte del equipo de gobierno, pero no”, por lo que ha anunciado el apoyo de su grupo a la moción socialista.

A continuación, ha criticado: “No traen las fichas. ¿Son un equipo de gobierno o qué son, la Charito? Un año después no traen nada. Están dejando pasar el tiempo. Nuestro equipo de gobierno marcaba fichas urbanísticas, convenio y garantías económicas. Tenemos una propuesta PSOE y Compromís que asegura que no haya ningún beneficio para Lim que pase por encima del Valencia CF y de lo que merece esta ciudad”

Finalmente, Robles se ha dirigido al grupo de Vox para pedirles el voto a favor “por el Valencia y por la ciudad”.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, del PP, Juan Giner, ha catalogado al edil socialista de “charlatán”. “Si hay algo que no merece la afición y la ciudad es actuar frívola, irracional e irresponsablemente. Debemos actuar desde la fortaleza del derecho, yendo todos a una y con la determinación adecuada. La responsabilidad y el sentido común exigen retirar esta moción, pero ustedes siguen en el monte. Las fichas condicionan que Lim no tenga barra libre. Su propuesta es contraria a derecho”, ha censurado.

“Cuando se propone algo que es ilegal se pasa de concejal a charlatán”, ha lanzado Giner, al tiempo que ha concluido: “Sentémonos, acordemos el texto que sea jurídicamente correcto y no hagamos el ridículo que estamos haciendo hoy aquí. Se ha hecho un requerimiento al Valencia para que acredite los plazos de inicio y finalización de las obras. Lo que corresponde es ahora aprobar las fichas y en el plazo de ejecución exigir las garantías económicas”.

Finalmente, el equipo de gobierno municipal se ha mantenido unido y ha rechazado la moción que ha presentado el grupo municipal socialista y que ha apoyado Compromís. La política valenciana sigue sin saber resolver una problemática infinita y el propietario del Valencia CF, Peter Lim, ya puede empezar a descontar días para no tener que cumplir con ningún requisito ni exigencia.