Los contagios en las residencias bajan a casi la mitad, pero los fallecimientos suben un 38%

Desde el inicio de la pandemia, las residencias son un foco de contagios y fallecidos. Donde más se ha notado el aumento de los datos suele ser en estos centros. Por ello, en esta tercera ola en la que la Comunitat Valenciana ha tenido de los peores datos a nivel nacional, los fallecidos y contagiados en residencias han aumentado exponencialmente.

Esta última semana, los casos se han reducido por primera vez en dos meses en la Comunitat. Según Aerte, los casos positivos de coronavirus registrados han bajado un 55,6% esta semana. Sin embargo, el dato de fallecidos ha aumentado un 38%.

En concreto, esta semana se han notificado 42.868 nuevos positivos en la Comunitat Valenciana frente a los 53.179 de la semana pasada, y han fallecido 142 residentes frente a los 103 de la semana anterior. Además, el 42,2% de las residencias de la CV está sin casos confirmados.

Plan de vacunación

La vacunación en residencias se inició el 27 de diciembre, y fue en los primeros lugares donde se recibió las dosis. La Comunitat Valenciana ha administrado hasta el pasado viernes, un total de 182.751 dosis de la vacuna contra el coronavirus, de las que 178.494 son de Pfizer y 4.257 de Moderna, y han recibido las dos dosis de la vacuna 76.143 personas.

Los planes de la Generalitat es que en abril se inicie la vacunación masiva, y por ello ya se ha anunciado que se van a habilitar los espacios que cumplan los requisitos. Las vacunas que se van a recibir a lo largo de este mes y el que viene irán destinadas a mayores de 80 años y sanitarios de centros públicos y privados. Hoy mismo se han recibido 30.000 vacunas que se repartirán entre Castellón, Valencia y Alicante.

Críticas del PP

La portavoz de Política Social del Grupo Popular en Les Corts, Elena Bastidas, ha solicitado la dimisión de la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalidad Valenciana, Mónica Oltra por «los retrasos, la incompetencia y el abandono». También, ha calificado de «alarmante» la situación en las residencias debido al «número de contagios y fallecidos por Covid». También ha aprovechado para lanzar una crítica al Botànic señalando: «no hay nadie al frente».

Sobre el plan de vacunación, ha señalado que en los mayores está siendo un «descontrol», ya que no se ha incluido a los centros de día y a las viviendas tuteladas. Además de los retrasos para administrar las dosis a residentes, «lo que nos está dejando una media de 24 fallecidos al día», ha indicado.

«Se ha conocido que se ha vacunado a personas que no forman parte del orden primero, se producen retrasos que cuestan vidas, aún queda el 20% del primer grupo por vacunar y la vicepresidenta Oltra no se entera o no se quiere enterar», ha concluido.