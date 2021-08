El PP denuncia que el Gobierno debe 1.000M a la Comunitat por los desplazados sanitarios

El Gobierno central debe 1.000 millones de euros a la Generalitat por la atención a los desplazados sanitarios, pertenecientes a otras CCAA. Así lo ha denunciado el PPCV en Les Corts a través de su portavoz, José Juan Zaplana, que ha lamentado que la cifra siga sin cubrirse «mientras Puig calla para no enfadar a Sánchez».

El PPCV basa este cálculo en una respuesta parlamentaria en la que la Consellería de Sanidad refleja que el importe por gasto sanitario por desplazados hasta 2019 ascendía a 704,1 millones de euros. «En estos últimos años la factura hasta hoy, segunda mitad de 2021, habrá superado los mil millones de euros mientras que desde el Consell no hacen nada«.

Zaplana ha señalado como responsables al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y a la vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra. «Mintieron en 2019 al apuntar que eran 334 millones de euros: Hoy sabemos que por entonces eran 700 millones y la factura sigue subiendo mientras Puig calla».

«Evitar el colapso de la sanidad valenciana»

Los ‘populares’ han destacado que, con ese dinero, el Consell podría haber construido hospitales, centros de atención primaria, o aumentar el personal sanitario. Según el partido que lidera Carlos Mazón, el cobro de esa deuda hubiera permitido «evitar el colapso que padece la sanidad valenciana».

«En 2019, Oltra salió diciendo que los turistas no se medican por capricho y necesitaban ese dinero de los desplazados, pero Puig no fue capaz de mover un dedo. Hoy lo único que hace ante el aumento de la factura es mandar a su consellera Ana Barceló que remita una carta a la ministra solicitándolo con la boca pequeña para que no se enfade«, sostienen en el PP.

El PSPV se defiende: «La Covid no entiende de fronteras»

El PSPV ha salido a defender la gestión de Ximo Puig. La portavoz sanitaria del Consell, Carmen Martínez, ha asegurado que «en un momento tan complicado como el que está generando la pandemia, el PP solo está preocupado por el dinero»: «Salvar vidas y vacunar contra la Covid no tiene precio».

En un comunicado, la socialista ha destacado que la gestión de la pandemia en la Comunitat Valenciana se ha hecho de forma «solidaria y responsable: «La Covid no entiende de fronteras territoriales y se ha volcado en inmunizar contra el virus tanto a los valencianos como a los residentes que procedieran de otras autonomías«.

«El gobierno valenciano está consiguiendo que se compense con vacunas aquellas dosis que se han puesto a los desplazados», ha reprochado la diputada del PSPV al PP. Martínez les ha afeado que hablen de «compensar dosis con dinero cuando es la salud lo que está en juego debería resultarles vergonzoso».