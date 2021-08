El PPCV advierte de la falta de modelo del Consell con las ITV

El portavoz de Industria del PPCV en Les Corts, Felipe Carrasco, ha advertido de la falta de modelo del Consell con las ITV. El diputado ha acusado al gobierno valenciano de generar «incertidumbre» y ha asegurado que el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, va «camino de provocar un empaste».

«No sabe qué va a hacer con las ITV, no sabe qué tipo de modelo quiere, qué pasará con los trabajadores y ni siquiera si van a poder bajar los precios. No sabe nada seguro. Todo son futuribles. Lo mismo sucede con Feria Valencia. No sabe qué va a hacer con los trabajadores ni con la liquidez para pagar la deuda».

El diputado ha asegurado que Climent «no tiene el control de la política estratégica» y ha acusado al Consell a través de un comunicado de «agrandar y generar más incertidumbre»: «»En economía hace falta que haya certezas, no crear falsas expectativas como está haciendo Climent con los trabajadores de las ITV que temen por su futuro».

El PPCV defiende que se debe de contar siempre con los trabajadores. Para Carrasco, , «en un momento tan complicado a nivel económico, donde las empresas están llevando a cabo grandes esfuerzos de adaptación en plantillas y en mejorar su eficiencia en la gestión, en lo único que piensa Climent es en engrosar lo público y que lo paguen los demás».

El PSPV vuelve a tirar de herencia recibida

La respuesta desde los socialistas valencianos no se ha hecho esperar. El portavoz de Industria del PSPV en Les Corts, Jesús Sellés, ha calificado de «vergonzoso» que «el PP que hizo de las ITV un cortijo de pelotazos y mordidas se sienta legitimado para cuestionar el modelo del Consell de Ximo Puig«

«Zaplana fue el que decidió privatizar un servicio hasta ese momento público sin estudiar, motivar o justificar esa decisión», ha expresado Sellés, que ha considerado «bochornosas» las declaraciones del dirigente del PPCV. «Fue un cúmulo de irregularidades que perjudicaron a los valencianos aumentando el precio de las inspecciones a vehículos».

El parlamentario socialista ha explicado que «la operación de externalización de un servicio que era público en los años 90 sirvió para que las concesionarias vendieran los derechos por decenas de millones que se habrían utilizado para pagar las mordidas a la trama Erial».