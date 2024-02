Vox vuelve a marcar distancias con el PP en su ofensiva por un mayor protagonismo en el Consell

Carles Puigdemont es el protagonista de la última intentona de Vox por marcar distancias con su socio de gobierno en la Generalitat Valenciana, el PP de Carlos Mazón. El expresidente catalán se suma a las últimas discrepancias que la formación de Santiago Abascal ha tratado de avivar y evidenciar con los ‘populares’ en un giro de estrategia que parece encaminado a ganar el protagonismo del que hasta ahora no han gozado pese a ostentar la Vicepresidencia primera y hasta tres consellerias, Cultura, Justicia y Agricultura.

Precisamente en la misión de obtener una mayor visibilidad, Vox ha comparecido en las tres últimas ruedas de prensa posteriores al pleno del Consell a través de uno de sus representantes en el Ejecutivo valenciano, el conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Luis Aguirre. Se da el caso además de que ha sido en las tres ocasiones el mismo representante de Vox el que ha adquirido el protagonismo que otorga ese atril.

No es extraño que algún conseller pueda comparecer en esta cita semanal ante los medios junto a la portavoz del Gobierno valenciano, la también titular de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino, perteneciente a la cuota del PP.

Además, lo que no es tan común es la periodicidad y regularidad con la que Aguirre se está sentando junto a Merino en esta rueda de prensa semanal en la que la portavoz da cuenta de los temas tratados en el pleno celebrado previamente. Y al calor del creciente protagonismo del sector agrario en el debate público -y en las calles-, Vox está gozando de este llamativo altavoz.

En esta ocasión, el conseller de Agricultura apareció junto a la portavoz del Consell para informar sobre la aparición de un caso del virus conocido como lengua azul (LA) o fiebre catarral ovina en Alicante y de las medidas tomadas para controlarlo, así como de iniciativas para mejorar la situación del sector pesquero en la Comunitat Valenciana.

Puigdemont y Mako Mira

Pero, tras la comparecencia de ambos miembros del Ejecutivo valenciano, llegó el turno de preguntas de los periodistas. Dos fueron los temas que sirvieron para mostrar distancia entre los socios de gobierno. La información sobre la posición del líder de los ‘populares’, Alberto Núñez Feijóo, en cuanto a un posible y futurible indulto para Puigdemont fue la primera piedra que encontró Merino y que empujó el representante de Vox.

«Yo no debo valorar las interpretaciones que hacen unos y otros. Yo de lo que tengo constancia es que el señor Feijóo dijo categóricamente no a la amnistía y no a los indultos. Hay unidad en esto en el PP», reivindicó Merino, mientras que Aguirre fue igual o más escueto, pero no rehuyó el choque: «A Vox nadie puede sorprenderle en reuniones de este tipo. No tengo nada más que decir al respecto, está clarísimo».

La segunda cuestión que ha levantado ciertas asperezas en la relación entre ambos partidos es la polémica protagonizada por la secretaria autonómica Mako Mira, que formaba parte del anterior gobierno del Botànic y se ha mantenido en el puesto por su significante papel en el desembarco de la gigafactoría de PowerCo, filial de Volkswagen, en Sagunto. Un informe de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF), que ya analiza Fiscalía, señala a Mira por un posible un uso irregular de un helicóptero de emergencias en 2022.

Preguntada al respecto, la portavoz del Consell dijo estar «muy contenta con el trabajo de la secretaria autonómica de Economía, tanto en los trabajos que le competen como en los trabajos relacionados con la gigafactoría de Sagunto». «Ese tema está en Fiscalía y si hay que mirar a alguien es a José María Ángel, Gabriela Bravo o Ximo Puig«, zanjó.

Sin embargo, cuestionada por la posición de Vox, que aboga por la destitución de Mira, y bajo la mirada de Aguirre, Merino fue todavía más escueta: «No me inquieta. Tengo claro cuál es mi impresión al respecto».

Por su parte, la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, ha afirmado, en declaraciones a la Cadena Ser, sobre este caso que, de estar en su situación, «habría actuado de la misma forma», aunque cree que Mira «no es responsable de nada» y que la decisión de enviar el rescate no fue suya.

Barrera tampoco evita la colisión: del ‘Orgull de Comunitat’ al festival frustrado

Estos son los últimos y más recientes distanciamientos públicos entre PP y Vox -o entre Vox y PP-, pero no los primeros. El vicepresidente primero del Consell y titular de Cultura, Vicente Barrera, convocó recientemente a los medios, cuando sus convocatorias desde su toma de posesión son extremadamente limitadas, únicamente con el objetivo de manifestar públicamente que tanto él mismo como los otros dos representantes de su formación en el Gobierno se desvinculaban de la campaña ‘Orgull de Comunitat’ de la Generalitat Valenciana, por su temática relacionada con el colectivo LGTBI.

Poco después, apareció en escena un certamen de sospechoso parecido al Benidorm Fest, el Festival Internacional de la Canción de España, que en principio contaba con el apoyo de la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Barrera, y también de la radiotelevisión pública À Punt.

Finalmente, se ha aplazado su presentación, que en principio tenía previsto contar con la presencia del vicepresidente primero, y se ha descartado que Valencia vaya a ser su sede, en principio, debido a su evidente colisión con el festival que acoge Benidorm y en el que se elige a la representación de España en Eurovisión.