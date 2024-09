Toni Pérez apel·la a les inversions per a solucionar els problemes hídrics de la Marina Alta

El president de la Diputació d’Alacant, Toni Pérez, ha inaugurat aquest matí a Xàbia la jornada tècnica ‘Reptes Hídrics a la Marina Alta’, organitzada per la Càtedra de l’Aigua de la UA, en la qual ha apel·lat a la “bona governança i a les inversions en infraestructures” per a pal·liar els problemes de la sequera en aquesta comarca.

“Davant els reptes que està plantejant un innegable canvi climàtic que porta com a conseqüències períodes de sequera greus i pertinaces, és necessari inversions, governança i creativitat”, ha indicat el dirigent alacantí, qui també ha fet una crida a la “conscienciació i sensibilització” de tota la societat per a fer un ús racional de l’aigua, “perquè a vegades no s’és conscient de la dificultat, la inversió i les infraestructures que es necessiten perquè quan algú obri una aixeta isca aigua de qualitat”.

Acompanyat per l’alcaldessa del municipi, Rosa Cardona, la directora de la Catedra de l’Aigua de la UA, Inmaculada Pérez, i el secretari autonòmic de Medi Ambient, Raúl Mèrida, el president de la Diputació ha destacat l’oportunitat d’aquesta jornada “per a fer un diagnòstic de la situació i abordar les estratègies que ens permeten fer un ús més eficient i eficaç de l’aigua”, al mateix temps que ha ressaltat que “la nostra presència hui #ací demostra l’ocupació i la preocupació per aquesta problemàtica”.

Una inversió de set milions d’euros en sanejament

En aquest sentit, al llarg de la trobada celebrada en el Club Nàutic de Xàbia, s’ha posat de manifest que només des del departament de Cicle Hídric de la Diputació s’ha invertit en els últims quatre anys a la Marina Alta més de 7 milions d’euros en infraestructures de proveïment, sanejament i telecomandament i altres 700.000 euros en la millora de l’eficiència de l’aigua per a regadiu, a més d’altres projectes, assessories tècniques i controls de qualitat de l’aigua.

En eixe sentit, Toni Pérez ha insistit que “cal enfrontar els reptes i invertir, generar infraestructures, millorar les que tenim i avançar en la producció i distribució de l’aigua i en la seua reutilització, des de la cooperació i des d’una governança correcta”.

Així mateix, ha demanat també un esforç en matèria d’innovació i investigació. “Tots tenim una responsabilitat, tant el sector públic com el privat, per a avançar en l’eficiència, eficàcia i millor gestió del cicle integral de l’aigua, contribuint amb això a reduir la petjada hídrica que qualsevol activitat humana genera”, ha indicat el president, qui ha tornat a defensar la necessitat de fer compatible la sostenibilitat ambiental amb la sostenibilitat econòmica i social.

“L’aigua és vida, essencial per al consum humà, però també per a l’agricultura, la indústria i el turisme i entre tots hem de treballar per a deixar un millor planeta als qui ens succeïsquen, actuant des del local però pensant en el global” ha conclòs Pérez