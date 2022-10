Mazón acusa a Sánchez de humillar a la Comunidad con los PGE: «Congela las inversiones»

El presidente del PP valenciano, Carlos Mazón, ha denunciado este viernes que, tras conocer el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, «queda constatado que Pedro Sánchez ha vuelto a humillar a la Comunitat».

«Con estas cuentas queda constatado que Sánchez congela las inversiones en la Comunitat. Ha vuelto a humillar a los alicantinos dejándolos de nuevo en la última posición, menosprecia a los ciudadanos de Castellón y deja congelada cualquier opción de avance en la provincia de Valencia», ha aseverado en un comunicado.

Para el también presidente de la Diputación de Alicante, el «dúo» de el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, y Sánchez es «letal» para los intereses de la Comunitat, ya que las inversiones proyectadas por el Gobierno «no llegan ni a lo que corresponde por peso población.», según informa Europa Press.

Pierde inversión y no combate la inflación

No obstante, ha advertido que lo peor es que «queda demostrado que Puig no pinta nada en Madrid: Este Consell no es capaz de luchar y de reivindicar las inversiones que necesita esta Comunitat para seguir siendo competitivos y volver a estar a la vanguardia».

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, durante el 14 Congreso del PSIB-PSOE. EFE/Atienza

Es más, el popular ha subrayado que «la Comunitat sale perdiendo porque, además de perder peso en las inversiones con respecto al resto de España, no se ha tenido en cuenta la inflación«. «Los valencianos con Sánchez y Puig siempre salimos perdiendo», insiste.

Además, a este «ninguneo», según él, se añade la baja ejecución de los Presupuestos de 2022, «lo que demuestra una vez más que no solo parten mal de inicio sino que terminan sin ejecutarse las inversiones que se presupuestan».