Mazón hereda de Ximo Puig un agujero en los fondos europeos: en riesgo casi 3.000 millones

El ejecutivo de Carlos Mazón en el gobierno valenciano se ha encontrado una inacción en la gestión de fondos europeos que abocan a la Comunidad Valenciana a perder 2.927 millones de euros. Tal y como ha explicado Jesús Gual, director general de Fondos Europeos y Sector Público en una entrevista de Carlos Herrera en la cadena Cope, el riesgo por inacción se cifra en 1.375 millones de euros en fondos estructurales que se perderán al final de este año si no se han ejecutado más 1.552 millones de euros de fondos Next Generation que perderán los valencianos si, como está previsto, no se gestionan.

Los datos que el gobierno valenciano ha recopilado y puesto encima de la mesa son que para el periodo de ejecución 2014-2020 de fondos europeos estructurales había 3.062 millones para la Comunidad Valenciana y sólo se han certificado ante la Unión Europea aproximadamente la mitad. Esto deja un volumen de 1.375 millones de euros sin justificar y que, por tanto, se tendrán que devolver por no haberse gestionado desde la Generalitat Valenciana.

Europa da tres años extra de plazo para gastar este dinero asignado que recibe España desde 1985. Por tanto, el presupuesto para la Comunidad Valenciana de 2014 a 2020 se puede gastar hasta el final de este año 2023. Este bloque de fondos son el Fondo Social Europeo y los fondos Feder, que Gual ha puntualizado que son «líneas muy sensibles que son capaces de transformar la sociedad valenicana y que no lo están haciendo».

A los fondos europeos se une la misma inacción en los fondos Next Generation. Ahí los datos son que entre los presupuestos de 2022 y 2023 «han aflorado 2.116 millones de euros en ingresos y en gastos de los cuales, a fecha actual, sólo hay ejecutados 564 millones, es decir, un 26,6%». El resultado es que, si las gestión previa continuara, se tendría que proceder a realizar una devolución de 1.552 millones de euros.

El plazo para esta reintegro finaliza en junio de 2026. Según ha explicado el director general de Fondos Europeos de la consellería de Hacienda, lo primero que van a cambiar para evitar estar enorme pérdida de recursos económicos concedidos a los valencianos tiene que ver con la gestión. En síntesis, cambiar el arcaico recurso del excel por sistemas integrales de gestión económicos-financieros.

«La dirección general actual trabaja con Excel de seguimiento y requerimientos a los centros gestores vía mail. Desgraciadamente, en el año 2023, con la famosa digitailización y la administración sin papel, estamos trabajando a traves de tablas macro de excel y con requerimientos vía mail», explica el director general de Fondos Europeos, que ha definido la situación como » siendo moderadamente optimista es muy complicada y siendo realista, es crítica».

Su propuesta a implementar es cambiar el seguimiento de todos los fondos europeos, «tanto los estructurales como los Next Generation» ya que «requieren de un sistema de gestión integral económico financiera que permita a mi dirección general tener un seguimiento en tiempo real de todo lo que está ocurriendo porque este sistema se conecta con la contabilidad». Jesús Gual ha puesto como ejemplo de esta forma de gestionar a los gobiernos de Andalucía y de Castilla-La Mancha.

Los proyectos y actuaciones que se han dejado de realizar por parte del gobierno del PSOE y Compromís durante las dos legislaturas pasadas pese a tener disponibles los fondos para ejecutarlos han sido relacionados con empleo, inclusión social, formación y educación, dentro del marco del Fondo Social europeo y, específicamente en lo relacionado con el desarrollo económico en las áreas de desarrollo económico, investigación, innovación , desarrollo tecnológico, competitividad de las pymes, descarbonización y medio ambiente.