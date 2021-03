Ribó usa el viaje de Marcelo a Valencia para atizar a Ayuso

Este martes, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha insistido en que es «imprescindible respetar las normas» para prevenir los casos de coronavirus, y por ello ha vuelto a realizar una «llamada a la responsabilidad y no predicar más libertad como hace Madrid ni hacer las cosas que se hacen en algunos lugares del centro del país».

Ha incidido en que las autoridades deben garantizar «la seguridad«, como él, que ha ido «codo con codo» con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para cumplir las normas de «forma seria».

También ha comparado a la CV con la Comunidad de Madrid, ha dicho que pese a que los datos son altos en la segunda, se «predica más con la libertad«.

«Las autoridades no deben hacer apología de unas libertades que no son y se deben respetar las normas»

«Las autoridades no deben hacer apología de unas libertades que no son y se deben respetar las normas y no hacer las cosas que se están haciendo en algunos lugares del centro del país», ha criticado.

El pasado lunes, Ribó acusaba al gobierno de la Comunidad de Madrid de la presencia de madrileños, como el jugador de fútbol Marcelo, en la costa mediterránea durante las vacaciones de Semana Santa.

El alcalde de Valencia culpa a Ayuso de que el futbolista Marcelo fuera a la playa de la Malvarrosa: "Es un ejemplo de los malos ejemplos que da la presidenta del gobierno de Madrid" https://t.co/j4I5pShD6i pic.twitter.com/L0wrhHvjHV — Europa Press (@europapress) March 29, 2021

Sobre el territorio valenciano, Ribó ha indicado que la Policía Local «hará cumplir las normas» y habrá controles en la ciudad para garantizar que se cumplen las normas. Por ello, también se aplicará especial vigilancia desde ahora en las playas y paseos marítimos para que no se produzcan los repuntes que se están registrando en Europa.

«Estamos al final del túnel si somos serios en el cumplimiento de las medidas y con la llegada de las vacunas«, ha apuntado.

Campaña ‘Pascua segura’

La Generalitat ha lanzado este martes la campaña ‘Pascua segura‘, que implica que se va a desplegar dispositivos de seguridad en zonas de afluencia turística ante las próximas «dos semanas complejas» en las que se prevén que «más de 700.000 valencianos visiten parques rurales, zonas recreativas o de acampada».

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha sido la encargada de explicarlo tras reunirse con el ‘president’ de la Generalitat y el subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, entre otros.

En total, se van a llevar a cabo dispositivos en 50 municipios de todo el territorio, para controlar 52 áreas recreativas, parques naturales y zonas de acampada, para los cuales la Policía de la Generalitat desplegará al 65% de sus medios personales.