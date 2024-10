Vox Valencia solo admite «conversaciones» con Mazón para los presupuestos y Vox nacional, ni está

Vox en la Comunidad Valenciana rebaja el «trabajo conjunto» que el presidente de la Generalitat Valenciana y líder del PP en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha confirmado este lunes. Vox en Valencia únicamente admite «conversaciones» con los ‘populares’ valencianos mientras desde la dirección nacional de Vox se apuntan que ellos no están en estos encuentros.

Así lo han confirmado fuentes valencianas y nacionales de la formación de Santiago Abascal a Economía Digital después de que en la mañana de este lunes, Mazón confirmara que su formación, que gobierna en solitario y sin mayoría absoluta, «trabaja conjuntamente» en la elaboración de los presupuestos autonómicos con Vox, que abandonó el Gobierno valenciano tras el choque entre ambos partidos a nivel nacional por las políticas de inmigración.

«Estamos hablando. Estamos trabajando conjuntamente», ha señalado el jefe del Consell a preguntas de los periodistas en su visita en Meliana (Valencia) al centro de día de personas mayores ‘Ana Lluch’, del Instituto Valenciano de Servicios Sociales.

Fuentes nacionales de Vox añaden un factor adicional. Aseguran que no hay ningún dirigente nacional que actualmente esté implicado en las negociaciones de los presupuestos de la Comunidad Valenciana. Este dato, desde la perspectiva de Carlos Mazón, que ayer pidió que el voto a los presupuestos de la Comunidad Valenciana se realizara atendiendo a las necesidades de la Comunidad Valencianana, sería positivo, ya que supondría una capacidad de maniobra por parte de los diputados de Vox elegidos en el parlamento valenciano.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que las últimas declaraciones que Vox ha realizado en la Comunidad Valenciana fueron las que realizó Ignacio Garriga, secretario general de Vox, que dio si discurso ante los labios absoltamente cerrados de Llanos Massó, presidenta de Les Corts de Vox, y de José María Llanos, síndic de la formación de Abascal en el parlamento valenciano.

En aquel momento (el pasado 17 de septiembre), Aguirre dijo que la decisión de Vox sobre el apoyo en los presupuestos autonómicos de todas aquellas regiones en las formó gobierno con el PP y se salió sería «unitaria». Es decir, no dejó hueco a valorar una agenda singularmente valenciana a la hora de hablar del presupuesto de los valencianos. Lo que dicen ahora desde Vox nacional 72 horas antes de que expire el límite para presentar los presupuestos es que no están en la mesa de negociación los que dijeron que la postura de Vox sería «unitaria».

A nivel de concreción de su propuesta, bajó hasta el detalle de asegurar que su anhelo es llevar a Mazón a la dicotomía «abraza al Botànic o abraza a Vox» aunque dicha presión no se acompañó de una lista de medidas concretas que de forma numérica se pueda incluir en alguna página del presupuesto.

De hecho, en una entrevista hace dos semanas con Economía Digital, la consellera de Hacienda y portavoz del Gobierno valenciano, Ruth Merino, aseguró no tener conocimiento de ninguna petición por parte de los de Abascal. «Yo no tengo constancia de que exista una lista de peticiones por parte de Vox para el presupuesto. No la tengo. Con Vox, como con el resto de partidos, se debatirán, se consensuarán y se atenderán sus propuestas una vez se presenten los presupuesto en Las Cortes. Se dialogará con todos. Las peticiones que tengamos, como las que puedan tener el PSOE o Compromís, se estudiarán», expresó.

Por su parte, en la tarde de este lunes, desde la formación de Abascal, que abandonó el Gobierno valenciano tras el choque entre ambos partidos a nivel nacional por las políticas de inmigración y cuyos votos necesitan los ‘populares’ para sacar adelante las cuentas, únicamente han confirmado estas «conversaciones» y se han remitido a un documento enviado hace un par de semanas a los medios que incluye la «reversión de las medidas de Vox derogadas o congeladas tras la salida de los gobiernos regionales».

Igualmente, exigen el «rechazo explícito y claro de los gobiernos regionales a las políticas de asentamiento y reparto de ilegales de (Pedro) Sánchez» y la «apuesta por planes efectivos, ordenados y completos de retorno que, dentro de sus competencias, permitan a las regiones responder a los repartos de ilegales impuestos por Sánchez y contrarrestar el efecto llamada que alientan la UE y Moncloa».

Estas, que denominan sus premisas para negociar los presupuestos de la Generalitat de 2025, giran, todas ellas en torno a la inmigración, asunto que precisamente motivó su salida del Gobierno de Mazón.

Los «ejes» de Vox para la negociación de los presupuestos

Además de estas premisas, el documento incluye una serie de «ejes» que Vox marca de cara a la negociación presupuestaria. El primero, de nuevo, es la «lucha decidida contra la inmigración ilegal y las políticas de efecto llamada, promoviendo la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales».

Además, incluyen la «apuesta por la seguridad ciudadana», con una «respuesta a la okupación y a los empadronamientos ilegales»; rebajas fiscales «para todos»; medidas concretas «en favor de la familia, fomento de la natalidad y acceso a la vivienda«; avances «significativos» en la calidad de los servicios públicos; «recorte del gasto público superfluo» y, en particular, de «subvenciones a agentes sociales y chiringuitos ideológicos que pagan los ciudadanos».

Igualmente, reclaman la «defensa del campo y del mundo rural frente a las imposiciones verdes»; una «apuesta por la calidad educativa» y la derogación de «medidas incompatibles con la libertad e igualdad de los españoles»; inversión en sanidad para «proteger la vida y con criterios de sostenibilidad y eficiencia del sistema» y la «defensa de la unidad e integridad de nuestra nación«.