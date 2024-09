Vox decidirá de manera «unitaria» si respalda los presupuestos de los gobiernos de los que salió

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha estado en Valencia para decir que será en Madrid donde se dedicidirá si los grupos parlamentarios autonómicos respaldan o no los presupuestos autonómicos. En una comparencia en la que Llanós Massó, presidenta de Les Corts, y José María Llanos, sindic de Vox, no intervinieron mientras posaban en segundo plano, el dirigente de Madrid marcó que la decisión será «unitaria».

La propuesta con la que venía preparado Garriga es que Mazón «tiene que decidir si abraza al Botànic o abraza a Vox, que es garantizar la libertad lingüística, la seguridad en las calles, combatir la inmigración ilegal, apostar por una drástica bajada fiscal y la desburocratización de la administración y proteger al sector primario».

Estos requisitos, sin embargo, contrastan con lo que Vox marcó que será su modus operandi, ya que la decisión de apoyar o no en Valencia se vincula a decisiones estatales y no autonómicas. Preocupa que el PP valenciano acepte las preocupaciones de Vox a nivel nacional y sólo en función de una respuesta con tintes nacionales actuarán a nivel autonómico. No hubo críticas directas a lo que pasa en la Comunidad Valenciana aunque la comparecencia fue en Les Corts Valencianes.

«Todas las decisiones de Vox se hablan y se toman de manera unitaria», confirmó el número 3 del partido de Abascal, que puso en valor que su partido tiene la misma opinión en toda España mientras censuró que «el problema es que Mazón no se ha apartado de las decisiones de la conferencia sectorial» de inmigración.

Se le preguntó por qué pedía Vox desde Madrid para apoyar o no los presupuestos autonómicos el día después de que Vox sí que siga mostrando su apoyo sin atisbo de fisura al PP en el Ayuntamiento de Valencia. No hubo concreción. El foco de Vox está en la inmigración, que es lo que, según su relato, «llevó al PP a expulsarnos» de los gobiernos autonómicos.