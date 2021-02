Ximo Puig irrumpe en la campaña catalana con críticas del PP por olvidar la pandemia

La campaña electoral catalana está en sus días más intensos. Uno de los candidatos que más está acaparado la atención mediática es el exministro de Sanidad, Salvador Illa, quien en el último mes ha dejado su cargo en el Gobierno y la gestión de la pandemia para presentarse como candidato del PSC a ‘president’ de la Generalitat de Cataluña.

Los socialistas valencianos intentan empujar la carrera electoral de Illa y, por ello, han mantenido una conversación telemática ante los medios en la que el ‘president’ de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, ha manifestado que siente muchos puntos de conexión con el exministro.

Por su parte, Puig ha declarado: «La diversidad de España no debilita. Reconocerla es lo que refuerza España». «No ha ayudado esta idea de una España monolítica y homogénea. Necesitamos una España que diga: Cataluña, quiero que formes parte de España», ha añadido.

Illa se ha mostrado de acuerdo en este punto recalcando la necesidad de que Cataluña vuelva «a las mesas donde se decide el futuro del país».

Respecto a economía, también se han mostrado de acuerdo en que ambas comunidades una «financiación autonómica justa» con un modelo «más justo y adecuado» a las necesidades de ambas. «Tenemos una prioridad compartida, y nos podemos ayudar mutuamente», ha subrayado Illa.

La crítica del PPCV

La presidenta del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), Isabel Bonig, no ha tardado en criticar esta reunión, señalando Puig se encuentra «de campaña en Cataluña», mientras su partido está en el hospital de campaña de Valencia, al que no le han dejado entrar porque no ha recibido respuesta de la Conselleria de Sanidad.

También, ha aprovechado para señalar la gestión del Botànic de la pandemia, en la que indicaba el «descontrol» del plan de vacunación o que el personal sanitario está «absolutamente desbordado». La popular achacaba como «único responsable» al ‘president’.

Sobre su visita a las instalaciones anexas al Hospital La Fe ha argumentado que quería saber si había pacientes, después de que la Generalitat hubiese invertido «16 millones» en los hospitales, a los que Puig «ni se atreve ni quiere visitar», pese a que «es su responsabilidad».

«Hay informes que no avalan que estas carpas reúnan las condiciones necesarias», indicaba. Sobre estos informes, se conocen los de Tragsa y Bomberos, que señalaban un buen estado de las carpas, sin embargo el CSIF ha solicitado hoy los informes técnicos y de infraestructuras tanto del centro Ernest Lluch, como del hospital de campaña en La Fe de València.

Bonig ha insistido en el traslado de los pacientes a Feria Valencia, para el que ha ofrecido «ayuda del PP» y recurrir al ejército para preparar las instalaciones con respiradores y camas UCI. «La situación de los hospitales es dramática para el personal en primera línea, y el de gerencia no sabe qué hacer», ha agregado.