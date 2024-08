Educació donarà 3.000 euros als millors estudiants universitaris i d’ensenyances artístiques superiors

La Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació, a través de la Secretaria Autonòmica d’Universitats, ha convocat premis, per valor d’1.600.000 euros, per a promocionar l’excel·lència acadèmica de l’estudiantat que haja finalitzat els estudis de grau durant els cursos 2021-2022 i 2022-2023. Els premis consisteixen en una quantia individualitzada de 3.000 euros i un diploma acreditatiu de l’excel·lència acadèmica, expedit per la Conselleria d’Educació, del qual quedarà registre i constància.

Els estudis de grau han d’haver sigut cursats en les universitats públiques integrants del Sistema Universitari Valencià, encara que la convocatòria també preveu els estudis de grau en ensenyances artístiques en centres adscrits a l’Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana (ISEACV).

L’objecte d’estos premis és reconéixer el mèrit i la capacitat dels estudiants que acrediten els millors expedients acadèmics d’entre les titulacions oficials de grau impartides per cada una de les universitats públiques, i en cada una de les titulacions impartides en cada centre, en les cinc modalitats d’ensenyances artístiques superiors: Art Dramàtic; Arts Plàstiques (ceràmica); Dansa; Disseny i Música, i s’assigna un premi a l’excel·lència per cada titulació.

Millorar l’educació a través de la «motivació curricular»

Tal com ha explicat la secretària autonòmica d’Universitats, Esther Gómez, la iniciativa pretén contribuir “a millorar el nostre sistema universitari públic a través de la motivació curricular”.

El termini de presentació de les propostes de persones beneficiàries, per part de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana i de l’ISEACV, comença a comptar de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) fins al 21 d’octubre de 2024.

La presentació de la documentació es pot fer a través de la seu electrònica de la Generalitat, accessible des de l’enllaç següent. Així mateix, es pot presentar esta documentació en qualsevol dels registres previstos en la llei vigent en matèria de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La Universitat i l’ISEACV comunicaran prèviament a l’estudiantat la proposta de condició de persones beneficiàries, a l’efecte que accepten o renuncien esta proposta.