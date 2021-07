La Comunitat Valenciana no exigirá el pasaporte Covid en establecimientos

La Generalitat valenciana ha considerado inoportuna la implementación del pasaporte Covid, que demuestra que se poseen las dos dosis de la vacuna, como elemento necesario para poder a acceder a establecimientos y lugares de ocio nocturno, medidas que sí se han planteado aplicar otras comunidades y que algunas, como Galicia, ya han implementado.

Según el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, existen varios problemas a la hora de tomar esta medida, y es que ninguna comunidad autónoma ha podido garantizar el acceso a la vacuna a todo el mundo, por lo que es una cuestión de «igualdad y equidad».

En este sentido, no ve «oportuno» implementar una medida que dejaría fuera a todos aquellos que aún no han podido encontrar hora para vacunarse o que, por edad, no tienen acceso a la profilaxis.

Por otra parte, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha anunciado que la Comunitat Valenciana alcanzará la inmunidad de rebaño antes de que se aplique el pasaporte covid como medida para entrar a establecimientos. Ha asegurado que la implementación de esta medida debe tener rango de ley para garantizar la seguridad jurídica y que nadie la pueda impugnar.

No obstante, no ha descartado la medida para un futuro, una vez la Comunitat haya podido garantizar el acceso a la vacunación de todos y solo queden por vacunar aquellos que no quieran ponérsela. También recuerda que, pese a que es una medida de contención, se ha demostrado que ha habido contagios entre personas vacunadas.

«Tenemos que seguir siendo conscientes y acabar con esto, y la única manera es evitar la transmisión», asegura Barceló, ya que «el Covid no se ha ido».

President y consellera han avanzado que sí se está estudiando «desde el punto de vista legal y ético para poder sacar adelante una medida de estas características» Mientras tanto, la Generalitat se mantendrá a la espera de un beneplácito del Gobierno que «dé todas garantías jurídicas».

Ximo Puig ha defendido también que la región debe ser tenida en cuenta como un destino turístico. «Tenemos que generar la máxima confianza a las personas que van a venir durante estas próximas semanas», ha sentenciado.