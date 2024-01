Martínez Boluda desafía a la candidatura continuista del Club de Encuentro: «Hay partido»

Francisco Martínez Boluda, abogado del despacho Uría Menéndez, afronta el desafío de relevar a la actual presidenta del Club de Encuentro Manuel Broseta y candidata a la reelección, Amparo Matíes, en un proceso que no se resigna a impugnar ante los procedimientos que se han seguido. Pese a todo, asegura que los ánimos en el equipo que conforma su candidatura a la Presidencia de este club de debate de la élite directiva valenciana «están altos» porque inicialmente «no se apostaba» por ellos y ahora «hay partido».

El Club de Encuentro Manuel Broseta celebrará el próximo 18 de enero su Asamblea General Ordinaria y las elecciones a la presidencia y la renovación de la Junta Directiva. La cita tendrá lugar en la sede de las actividades del Club, el hotel SH Valencia Palace, a las 19.30 horas en primera convocatoria y a las 20.00 horas en segunda convocatoria. Además, durante la Asamblea tendrá lugar la aprobación de cuentas, presupuesto y el repaso habitual de las actividades realizadas en el ejercicio anterior.

El Club es una Asociación que tiene cerca de 40 años de existencia y representa a una parte de la sociedad civil valenciana. Entre sus objetivos se encuentra consolidarse como una tribuna desde la que compartir conocimientos y debates, con directivos y profesionales liberales independientes como sus principales protagonistas.

En esta ocasión, y hasta la fecha, se han presentado dos candidaturas, una encabezada por la también abogada Amparo Matíes y otra por Francisco Martínez Boluda. Matíes supone una candidatura de continuidad, ya que, de ser reelegida, afrontaría su tercer mandato consecutivo, mientras que Martínez Boluda es miembro del Club desde hace varias décadas e incluso llegó a ostentar su Vicepresidencia en el mandato de Francisco Puchol-Quixal.

Personas de renombre en ambas candidaturas

La primera de las candidaturas cuenta con Amparo Matíes como aspirante a la Presidencia; Juan Valero de Palma como vicepresidente; Begoña Longás como secretaria, y Ubaldo Nieto como tesorero. Como vocales, figuran nombres como la presidenta de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) en Valencia, Eva Blasco; además de Joaquín Martín Cubas; María José Navarro; Tomás Vázquez Lépinette; Asunción Boix; Joan Carles Carbonell; Francisco Javier Puertas; el reconocido periodista Paco Lloret; Felisa Alcántara y Álvaro Bombal.

Por otra parte, Francisco Martínez Boluda se presenta como candidato a presidente con la directora de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de Feria Valencia, Begoña Puigmoltó, como aspirante a vicepresidenta; María Pérez Conchillo como secretaria, y Adolfo Montalvo Santamaría como tesorero.

En cuanto a los vocales, Martínez Boluda lleva en su candidatura nombres como Martina González-Gallarza; Alfonso Pascual de Miguel; José Luis Martínez Galvañ; Francisco Soler Caballero; Julia Pérez Broseta; Rafael Fernández Guerrero; el consejero delegado de Pavasal Alfredo Quesada Ortells; Andreea Hancu; Annik Valldecabres y Luis Trigo.

La candidatura de Martínez Boluda lamenta que durante el mandato de su contrincante en estas elecciones entre 70 y 80 socios han causado baja en el Club de Encuentro Manuel Broseta y el candidato señala en una conversación con Economía Digital, en la que se muestra optimista de cara a los comicios del próximo jueves, que «los socios quieren cosas cercanas a su realidad, gente muy destacada que les dé caché».

Por ello, aboga por «acercarse a los socios, preguntarles, darles cosas que les gusten». Algo que considera que no se ha hecho en los últimos tiempos porque «ha sido un mandato muy personalista».

Martínez Boluda se centra una y otra vez en proponer encuentros, charlas y actividades que logren seducir a los socios del Club y no descarta buscar nuevas vías de financiación para lograr que grandes nombres protagonicen estos coloquios y exposiciones. Además, también apuesta por que el Club tenga una voz en la sociedad civil y política y pueda ejercer un papel de lobby que aúne el sentir de los alrededor de 350 socios del Club.

Martínez Boluda no descarta impugnar el proceso electoral

El abogado del despacho Uría Menéndez, sin embargo, también lamenta que el proceso electoral que culminará este jueves no está siendo «igualitario» y lo argumenta en que no se les ha facilitado la información necesaria para contactar a los socios, algo que solicitaron el pasado 4 de diciembre. «Se han excusado en protección de datos, en una interpretación muy arbitraria. Somos 350 personas, tampoco afecta a toda Valencia. No ha habido voluntad», ha explicado en este sentido.

Asimismo, indica que el reglamento electoral de este proceso ha sido elaborado por la propia junta directiva que preside Amparo Matíes, algo que en su opinión, tendrían que haber aprobado los socios en Asamblea. El voto delegado es otro de los puntos que Martínez Boluda observa injusto, puesto que, por un lado, no garantiza el anonimato y, por otro, censura que cuando se convocó, no se informó de la existencia de una segunda candidatura.

«Se trata de lealtad. Queremos que la gente vaya a votar el jueves porque es la única manera de garantizar la confidencialidad. Nuestra candidatura se ha subido hace dos días porque lo hemos reclamado. Pedimos mayor consenso, mayor diálogo… No somos partidos políticos, somos sociedad civil», ha manifestado en este sentido.

«Se ha hecho un procedimiento electoral sin ningún sentido, de forma premeditada. El reglamento no se ha hecho bien. Ha sido absolutamente partidista. Seis de los que han hecho el reglamento van en la otra candidatura y once son partidarios de la otra candidatura. Hay un claro conflicto de interés. Hay cosas irregulares y bastante graves», lamenta el abogado, al tiempo que anuncia que no renuncia a impugnar estas elecciones.

Martínez Boluda explica a este diario que ha buscado lograr una «junta de integración». «Y ni me han contestado. Hoy he estado con la otra candidata y no me han dicho nada. Sigo teniendo la mano tendida porque es lo mejor para el Club. No tengo ningún problema personal, pero por lo que sea no hay respuesta. Yo voy a tener el brazo tendido hasta el final. Está la cosa mucho más reñida de lo que pensaban en la otra candidatura. Hay partido», ha zanjado el aspirante a presidir el Club de Encuentro Manuel Broseta.