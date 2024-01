Maties quiere seguir de presidenta del Club de Encuentro para construir el «relevo generacional»

La abogada Amparo Maties se presenta a las elecciones a la Presidencia del Club de Encuentro Manuel Broseta con una candidatura que pretende aunar «experiencia e innovación», con una candidatura «plural» que busca integrar a los socios más jóvenes y, con ello, abordar el «relevo generacional» de la asociación. La letrada, que comenzó su carrera profesional en el ámbito periodístico, afrontaría su tercer mandato de hacerse con la victoria.

El Club de Encuentro Manuel Broseta celebrará el próximo 18 de enero su Asamblea General Ordinaria y las elecciones a la presidencia y la renovación de la Junta Directiva. La cita tendrá lugar en la sede de las actividades del Club, el hotel SH Valencia Palace, a las 19.30 horas en primera convocatoria y a las 20.00 horas en segunda convocatoria. Además, durante la Asamblea tendrá lugar la aprobación de cuentas, presupuesto y el repaso habitual de las actividades realizadas en el ejercicio anterior.

El Club es una Asociación que tiene cerca de 40 años de existencia y representa a una parte de la sociedad civil valenciana. Entre sus objetivos se encuentra consolidarse como una tribuna desde la que compartir conocimientos y debates, con directivos y profesionales liberales independientes como sus principales protagonistas.

En esta ocasión, y hasta la fecha, se han presentado dos candidaturas, una encabezada por la también abogada Amparo Maties y otra por Francisco Martínez Boluda. Maties supone una candidatura de continuidad, ya que, de ser reelegida, afrontaría su tercer mandato consecutivo, mientras que Martínez Boluda es miembro del Club desde hace varias décadas e incluso llegó a ostentar su Vicepresidencia en el mandato de Francisco Puchol-Quixal.

Los equipos de las candidaturas

La primera de las candidaturas cuenta con Amparo Matíes como aspirante a la Presidencia; Juan Valero de Palma como vicepresidente; Begoña Longás como secretaria, y Ubaldo Nieto como tesorero. Como vocales, figuran nombres como la presidenta de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) en Valencia, Eva Blasco; además de Joaquín Martín Cubas; María José Navarro; Tomás Vázquez Lépinette; Asunción Boix; Joan Carles Carbonell; Francisco Javier Puertas; el reconocido periodista Paco Lloret; Felisa Alcántara y Álvaro Bombal.

Por otra parte, Francisco Martínez Boluda se presenta como candidato a presidente con la directora de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de Feria Valencia, Begoña Puigmoltó, como aspirante a vicepresidenta; María Pérez Conchillo como secretaria, y Adolfo Montalvo Santamaría como tesorero.

En cuanto a los vocales, Martínez Boluda lleva en su candidatura nombres como Martina González-Gallarza; Alfonso Pascual de Miguel; José Luis Martínez Galvañ; Francisco Soler Caballero; Julia Pérez Broseta; Rafael Fernández Guerrero; el consejero delegado de Pavasal Alfredo Quesada Ortells; Andreea Hancu; Annik Valldecabres y Luis Trigo.

La candidatura de Maties «aúna experiencia e innovación»

En conversación con Economía Digital, Maties explica que presenta una candidatura para un tercer mandato porque mantiene íntegra su ilusión en el Club y pone en valor su candidatura, que «aúna experiencia e innovación». «Algunos ya hemos estado en la junta y otros son socios y no han participado. Es una candidatura plural, una radiografía de la masa social del club. Son profesionales, del ámbito de la universidad y del empresariado. Sociedad civil pura y dura».

«Nuestra apuesta -explica Maties- es abordar ese relevo generacional para que el Club de Encuentro siga siendo una tribuna de opinión que fomenta el pensamiento crítico. Nuestra primera premisa es el respeto de los valores del Club: la independencia y la pluralidad«.

La letrada apuesta por abordar un debate sobre el futuro del Club con los socios: «El Club será lo que los socios quieran. Fomentaremos la participación más activa de los socios, con su intervención en la propia tribuna. Además, desarrollaremos una estrategia para los más jóvenes, para que propongan las actividades que más les interesen».

Su junta de gobierno buscará también realizar «una programación equilibrada e independiente» porque están «comprometidos con las necesidades y reivindicaciones de la Comunidad Valenciana». Además, buscarán «mantener el prestigio del Club» con ponentes de primer nivel; proyección institucional, en cuanto a participar en todos los actos organizados por la sociedad civil, así como colaborar con entidades de la sociedad civil para aunar capacidades, como con universidades y centros de investigación de la comunidad.

«El club es de todos y para todos. Queremos que los socios estén orgullosos del Club», sentencia Maties.

«La junta directiva no ha puesto ninguna traba» a la candidatura de Martínez Boluda

Preguntada por el ofrecimiento de la candidatura encabezada por Francisco Martínez Boluda de buscar una candidatura conjunta, Maties afirma que «las candidaturas de integración o de consenso se han de proponer antes de que se presenten las candidaturas en sí». «Se proponen sobre los proyectos y después vienen las personas. Eso no se ha producido», lamenta.

Además, recuerda que siete de los miembros de la candidatura alternativa han formado parte ya de la junta directiva y niega que la actual junta directiva que ella preside haya puesto «ninguna traba». «Tres miembros de la actual junta directiva van en la otra candidatura. La junta directiva ha actuado con los estatutos en la mano», reivindica.

En cuanto a la puerta abierta que Martínez Boluda deja a impugnar este proceso electoral, la letrada señala que el Club de Encuentro «es de diálogo y de encuentro» y, sin embargo, observa «fórmulas que no son propias de la sociedad civil, sino de otro ámbito». «Las cosas se han desarrollado dentro de la legalidad y con la legalidad. Reproducir comportamientos del ámbito político no es apropiado. La actitud no es propia del Club de Encuentro ni de la sociedad civil», ha zanjado.