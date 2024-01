Maties gana las elecciones y continuará como presidenta del Club de Encuentro Manuel Broseta

La abogada Amparo Maties se ha impuesto a Francisco Martínez Boluda en las elecciones a la Presidencia del Club de Encuentro Manuel Broseta, con lo que afrontará su tercer mandato al frente de este foro de encuentro de la élite empresarial y directiva valenciana. Maties ha ganado estos comicios con 143 votos, frente a los 112 de Martínez Boluda.

El Club de Encuentro Manuel Broseta ha celebrado este jueves su Asamblea General Ordinaria y las elecciones a la presidencia y la renovación de la Junta Directiva. La cita ha tenido lugar en la sede de las actividades del Club, el hotel SH Valencia Palace, a las 19.30 horas en primera convocatoria y a las 20.00 horas en segunda convocatoria. Sin embargo, el proceso se ha alargado hasta pasadas las 23.00 horas, en una jornada de tensión y en la que incluso algún socio ha decidido marcharse a casa sin ejercer su derecho a voto.

El acto, al que asistieron 106 socios y que contó con 167 delegaciones, comenzó con la aprobación del acta de la anterior asamblea a cargo Juan Valero de Palma, secretario de la Junta Directiva. A continuación, el tesorero, Francisco Blasco, detalló el balance de ingresos y gastos, así como la cuenta de resultados que posteriormente fue sometida a aprobación por los presentes. Del mismo modo, fue también sancionado el presupuesto propuesto para el presente año.

El Club es una Asociación que tiene cerca de 40 años de existencia y representa a una parte de la sociedad civil valenciana. Entre sus objetivos se encuentra consolidarse como una tribuna desde la que compartir conocimientos y debates, con directivos y profesionales liberales independientes como sus principales protagonistas.

En esta ocasión se han presentado dos candidaturas, una encabezada por la también abogada Amparo Maties y otra por Francisco Martínez Boluda. Maties supone una candidatura de continuidad, ya que al alzarse con la victoria va a afrontar su tercer mandato consecutivo, mientras que Martínez Boluda es miembro del Club desde hace varias décadas e incluso llegó a ostentar su Vicepresidencia en el mandato de Francisco Puchol-Quixal.

El equipo ganador de las elecciones del Club de Encuentro Manuel Broseta

La candidatura ganadora cuenta con Amparo Maties como presidenta; Juan Valero de Palma como vicepresidente; Begoña Longás como secretaria, y Ubaldo Nieto como tesorero. Como vocales, figuran nombres como la presidenta de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) en Valencia, Eva Blasco; además de Joaquín Martín Cubas; María José Navarro; Tomás Vázquez Lépinette; Asunción Boix; Joan Carles Carbonell; Francisco Javier Puertas; el reconocido periodista Paco Lloret; Felisa Alcántara y Álvaro Bombal.

Leer más: El Club de Encuentro salpica con sus elecciones la paz absoluta en la patronal valenciana

En una tarde-noche conflictiva, la candidatura de continuidad se ha impuesto a la de Martínez Boluda que, no obstante, ya anunció antes de estos comicios la posibilidad de impugnar este proceso electoral que, a su juicio, no ha sido «igualitario».

«Se ha hecho un procedimiento electoral sin ningún sentido, de forma premeditada. El reglamento no se ha hecho bien. Ha sido absolutamente partidista. Seis de los que han hecho el reglamento van en la otra candidatura y once son partidarios de la otra candidatura. Hay un claro conflicto de interés. Hay cosas irregulares y bastante graves», lamentaba el abogado esta semana en una conversación con Economía Digital, al tiempo que anunciaba que no renunciaría a impugnar estas elecciones.

Maties ha ganado estas elecciones con una candidatura que pretende aunar «experiencia e innovación», con un equipo «plural» que busca integrar a los socios más jóvenes y, con ello, abordar el «relevo generacional» de la asociación.

«Nuestra apuesta es abordar ese relevo generacional para que el Club de Encuentro siga siendo una tribuna de opinión que fomenta el pensamiento crítico. Nuestra primera premisa es el respeto de los valores del Club: la independencia y la pluralidad«, explicó la presidenta del Club esta semana en una entrevista con Economía Digital.

En cuanto a la puerta abierta que Martínez Boluda ha dejado a impugnar este proceso electoral, la letrada señala que el Club de Encuentro «es de diálogo y de encuentro» y, sin embargo, ha observado «fórmulas que no son propias de la sociedad civil, sino de otro ámbito». «Las cosas se han desarrollado dentro de la legalidad y con la legalidad. Reproducir comportamientos del ámbito político no es apropiado. La actitud no es propia del Club de Encuentro ni de la sociedad civil», zanjó.