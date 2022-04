Censura en Disney +: ¿error o indicio de una nueva política en la plataforma?

Que a día de hoy Disney es una de las empresas más poderosas del panorama del entretenimiento internacional, es un hecho. Que su plataforma, Disney +, está llamada a competir con las gigantes del ámbito digital, también lo es. Y es que, aunque hablamos de una plataforma que nació hace poco más de dos años, un estudio reciente reveló que actualmente cuenta con un total de 130 millones de suscriptores en todo el mundo.

Una cifra que, aunque aún se encuentre lejos de los gigantes como Netflix, conviene poner en contexto. Y si ha alcanzado tal dimensión de éxito en tan poco tiempo, se debe en gran parte a la enorme oferta que la plataforma ofrece a sus usuarios, fruto de la diversidad de licencias con la que Disney se ha hecho en los últimos años, con marcas registradas como Marvel o Star Wars.

Precisamente Marvel es uno de los principales atractivos de la plataforma, dado el enorme éxito cosechado por el UCM durante la pasada década y los millones de fans que la marca arrastra desde su inicio en el mundo de los cómics. No obstante, algunos fans se mostraron reticentes cuando se anunció la absorción de la empresa a Disney, alegando que las historias de superhéroes podrían perder su esencia.

La censura hace acto de presencia en Disney

Y es que la violencia es un factor intrínseco dentro de las cintas de acción, y más aún si cabe, del mundo de los superhéroes. No obstante, hasta la fecha, no parecía que el hecho de pasar a formar parte de Disney hiciese mella en la libertad creativa de los directivos de Marvel. De hecho, la empresa ha alcanzado sus mejores cifras en taquilla bajo la autoría de Disney.

Y es que la propia plataforma cuenta con su propio sistema de control parental, basado en una herramienta que permite determinar que contenidos son aptos y cuáles no para cada uno de los perfiles de la cuenta de Disney +. De este modo, cada usuario puede configurar un contenido apto para niños, y, por otro lado, el resto del catálogo destinado a un público más adulto.

Sin embargo, y por primera vez desde que Disney absorbiese al gigante del mundo del cómic, la censura ha hecho acto de presencia en su plataforma. Y lo ha hecho en una producción original estrenada el pasado verano, y uno de los principales reclamos de la plataforma en el último año: ‘Falcon and The Winter Soldier’.

Una enorme legión de marvelitas no tardó en advertir que algunas de las escenas originales de la serie habían sido sometidas a un filtro de censura. Entre ellas, destaca una imagen de una persona asesinada, que en la toma original de la serie aparecía con rastros de sangre en su rostro, mientras que en la escena editada no había presencia de la sangre.

Pero la más llamativa, es la escena en la que, durante una pelea, Bucky lanza una barra de metal a una mercenaria, empalándola contra uno de los contenedores que había su espalda. En la escena editada, la barra de metal simplemente cae al suelo tras golpear en su hombro.

Las redes claman… y Disney se explica

Una censura que no gustó nada a la mayoría de fans del género, que apelaban que la ‘infantilización’ del contenido dejaba de lado a los fans acérrimos de los cómics, y muchos daban por sentado que se trataba precisamente de un intento de Disney por hacer un contenido más accesible para todos los públicos.

No obstante, según las explicaciones vertidas por Disney, el hecho no tiene absolutamente nada que ver con la censura. Y es que, a través de un comunicado, la empresa explicó que se ha tratado de un simple error de software que ha supuesto en un cambio en varias de las escenas de varias producciones, y que el contenido original no tardará en ser restaurado para volver a mostrar las escenas originales.

Sin embargo, muchos no se han creído las palabras de la empresa, y argumentan que ha sido la airada reacción de los fans la que ha generado este cambio en el parecer por parte de la plataforma.

De ahora en adelante, está por ver si este contenido modificado aparece en otras producciones, o si, por el contrario, simplemente se ha tratado de un error en el software de la plataforma y el contenido sigue siendo el mismo de siempre.