Las comedias clásicas de Netflix perfectas para desconectar mejor valoradas por la crítica

El cine de comedia es el único género del que se puede disfrutar sea cual sea tu mood. Del mismo modo que a nadie le apetece tener que tragar con un auténtico dramón cuando está atravesando un momento de plenitud, las películas de comedia se pueden disfrutar tanto rodeado de tus amigos y unas cervezas en una fiesta casera, como después de una larga y dura jornada laboral, con el objetivo de desconectar del estrés del día.

Y lo cierto es que es uno de los géneros más variados que existen, y que puedes encontrar comedias pertenecientes a cualquier época del cine, así como una ingente cantidad de tipos de humor dentro del género: desde inteligente hasta absurdo, pasando por humor negro y una gran cantidad de etcéteras.

Y precisamente en el catálogo de Netflix puedes disfrutar de esta enorme variedad dentro del género, desde comedias clásicas, hasta comedias en blanco y negro, pasando por cine perteneciente a una enorme diversidad de países. Y de entre todas esas posibilidades, en este artículo te recomendaremos algunas comedias que terminaron por convertirse en obras de culto y que fueron gratamente recibidas por la crítica.

Mejor… Imposible

Mejor Imposible (1997).

Que una persona sea capaz de contar en su filmografía con uno de los personajes más terroríficos del cine de terror, y a la par con uno de los más entrañables en distintas etapas de su carrera, es algo que está al alcance de muy pocos. Y es una perfecta definición de lo que fue la carrera de Jack Nicholson.

En esta película, que le sirvió para hacerse con el Oscar a Mejor Actor, interpreta a un escritor sumamente desagradable, con una gran cantidad de tocs. Además de ser una persona que detesta a los animales. Sin embargo, tras la llegada de un cachorro a su vida, esta cambiará por completo. Y hasta ahí podemos contar. La cinta, además de la enorme cantidad de galardones con los que se alzó, cuenta con un 7’7/10 en la base de datos IMDb, una de las plataformas más importantes de la industria.

El Show de Truman

El Show de Truman (1998)

Sin ningún tipo de duda, la película más importante de la filmografía de Jim Carrey, una de las grandes estrellas del cine norteamericano. Una película que, de forma contraria a lo que muchos piensan, está catalogada dentro del género de comedia. Sin embargo, gracias a la brillante interpretación del actor y de un inteligente guion, por momentos varía su registro, llegando en algunos puntos a funcionar como un verdadero drama.

La película narra la historia de Truman, un hombre de clase media que está viviendo el sueño americano: un trabajo estable, una esposa feliz, una gran cantidad de amigos… Sin embargo, un día cae en la cuenta de que algo no va como debería, y que forma parte de algo mucho más grande. Una película que, sin saberlo, sería el espejo de lo que ocurriría una década más tarde con los realitys y las redes sociales. Una cinta que cuenta con un más que respetable 8’1/10 en el sitio web IMDb.

Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores

Los Caballeros de la Mesa Cuadrada y sus locos seguidores (1975).

Una de las comedias absurdas por excelencia. En 1975, el cineasta británico Terry Gilliam decidió regalarle al mundo su peculiar y dantesca visión sobre cómo el Rey Arturo y sus hombres emprendieron una enorme aventura en la búsqueda del Santo Grial.

En una cinta marcada por la sátira, es, probablemente junto a La Vida de Brian, la comedia por excelencia del pasado siglo XX. Y es que es una película con un humor tan rematadamente absurdo que hasta a un niño le podría parecer infantil, y esto es lo que hace de ella una obra brillante. Una verdadera obra de culto, que cuenta con una nota de 8’2/10 en IMDb.

Mujeres al borde de un ataque de nervios

Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988).

Y que mejor forma de cerrar una lista con imperdibles del género que con un clásico entre clásicos del cine español. Y no solo, sino que fue la película que puso en el mapa a su director, Pedro Almodóvar, el único director español que ha logrado alzarse con dos premios Oscar en películas con producción española. Para esta obra, que fue su gran punto de partida, estuvo nominado al premio a Mejor Película de Habla No Inglesa, pero finalmente no se alzó con la estatuilla.

Narra la historia de Pepa, una actriz que es abandonada por su amante, y antes de llegar a comprender por qué, ve como su casa se llena de extraños desconocidos que harán de su momento de duelo uno de lo más incómodo. La cinta cuenta con una valoración de 7’6/10 en la plataforma IMDb, una nota más que notable para ser una película extranjera en Hollywood.