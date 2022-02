Killing Eve, el multipremiado thriller, tendrá su final en HBO

El anuncio del desenlace de una serie siempre es un jarro de agua fría para sus fans. Especialmente, cuando el anuncio de su final es tan inesperado y escueto como ha sido el de ‘Killing Eve’. Sin embargo, y viéndolo con perspectiva, casi siempre es mejor un adiós por todo lo alto que ir viendo cómo poco a poco la serie va perdiendo su esencia.

Y es que, hace poco menos de dos meses, se anunció que a finales de febrero vería la luz la cuarta temporada del thriller protagonizado por Sandra Oh y Jodie Comer en la plataforma HBO. Algo que ilusionó en gran medida a los fans, que llevaban desde 2020, año en el que se estrenó la tercera temporada, esperando la continuación.

Una serie con gran éxito entre crítica y audiencia

No obstante, la buena noticia vino precedida de algo que pocos esperaban: tras solo cuatro años de emisión, la cuarta temporada pondría punto final a la trama de Villanelle y Eve. Una decisión que Laura Neal, la guionista de la serie desde la anterior temporada, ha argumentado basándose precisamente en dejar la serie en todo lo alto.

Y lo cierto es que no se equivoca, ya que a lo largo de sus hasta ahora tres temporadas, la producción ha obtenido resultados inmejorables tanto a nivel de audiencia como de crítica. Tal es así, que en el portal IMDb, una de las bases de datos más importantes del panorama cinematográfico, cuenta con una nota de 8’2/10.

Sin embargo, a nivel de crítica tuvo su punto álgido en los Premios Emmy de 2019, tras el estreno de su segunda temporada. Una gala en la que se coronó como una de las mejores series del momento. El Premio a Mejor Actriz se disputaba entre las dos protagonistas de la serie, previamente mencionadas, pero finalmente fue Jodie Comer quién terminó llevándose el gato al agua. El Premio a Mejor Actriz Secundaria también se lo llevó la producción estadounidense, coronando a Fiona Shaw por su papel de Carolyn. Y para poner la guinda sobre el pastel, la serie también se alzó con el galardón de Mejor Serie Dramática. Unos premios que, sin lugar a duda, dejaron el nombre de ‘Killing Eve’ por todo lo alto.

Una última temporada con muchas incógnitas

Su productora, BBC America, no ha querido desvelar muchos detalles sobre la trama de esta cuarta y última temporada, con el objetivo de mantener el hype de los fans a flor de piel hasta el último segundo. Si se sabe que continuará exactamente en el punto donde lo dejó el desenlace de la temporada tres, y que la relación entre ambas protagonistas seguirá siendo, cuanto menos, convulsa.

No obstante, un detalle que ha hecho especular a los fans con el posible rumbo de la trama en esta season finale es una conversación mostrada en el tráiler entre Eve y Villanelle, en el que Eve, encarnada por la brillante Sandra Oh, habla sobre la fábula del escorpión y la rana, asegurando que “ambos mueren porque el escorpión no es capaz de cambiar su naturaleza”.

Un oscuro tono el mostrado a lo largo de los dos minutos de duración del teaser, que ha hecho a algunos fans llegar a una conclusión: no veremos un final feliz para nuestras dos protagonistas. Por otro lado, otros piensan que se trata de una estrategia para despistar al espectador.

Ocho últimos capítulos… y un spin-off en el aire

Una última temporada que, al igual que las tres anteriores, contará con un total de ocho episodios. El primero de ellos, llegará a la plataforma en la madrugada del domingo 27 de febrero, y contará con el estreno de un nuevo capítulo de forma semanal, algo por lo que ha apostado HBO con otras de sus producciones, como, por ejemplo, Euphoria.

No obstante, y según indican algunas fuentes cercanas a BBC, el desenlace de la cuarta temporada podría no ser el final definitivo de la serie, y es que muchos hablan de un hipotético spin-off que desarrollaría el universo creado en 2018. Una práctica, la de los spin-off, que últimamente han puesto en marcha algunas de las licencias más potentes del panorama, como es Juego de Tronos.

Una opción que la protagonista, Jodie Comer, negó en rotundo al ser preguntada por la posibilidad, aunque el secretismo respecto a todo lo relacionado con esta alternativa, hace soñar a los fans con la posibilidad de un futuro más allá de la cuarta temporada.