La red social para cinéfilos con la que descubrir y recomendar películas en tu iPhone

La consolidación de la tecnología como un aspecto fundamental en nuestras vidas, es un hecho. Algo que ha ido de la mano con el enorme avance al que se han visto sometidos los smartphones en los últimos años, capaces de brindar a sus usuarios un sinfín de utilidades a través de apps de todo tipo.

Y es que en los catálogos de nuestros teléfonos móviles podemos encontrar todo tipo de aplicaciones, desde algunas muy útiles, como las apps de recetas o de recabar datos sobre el ejercicio físico, hasta algunas otras con un fin menos relevante y más centrado en el ocio.

Como era de esperar, la cultura no iba a quedarse fuera del mundo de las aplicaciones. Y hemos visto anteriormente algunas de lo más interesantes, como son los casos de Yousician, la app que te enseñará a dominar algunos instrumentos, o Smartify, la novedosa aplicación que permite a sus usuarios identificar obras de arte a través de la cámara de su teléfono.

Una app de cine concebida como red social

Y si en estos dos casos las aplicaciones giraban en torno a la música y el arte, como era de esperar, el cine no iba a quedarse sin representación dentro de los amplios catálogos. Y App Store ofrece para los usuarios de iPhone un servicio cuya función gira en torno a brindar información y hacer recomendaciones sobre películas a los usuarios más cinéfilos: Letterboxd.

Una aplicación que basa su éxito en su concepción como red social, que consta de un extenso contenido, que en ningún momento deja de actualizarse, debido a que son los propios usuarios de la app los encargados de dar vida a ese contenido. Desde crear listas de películas hasta elaborar críticas y recomendaciones en torno a unas y otras obras, la función de la aplicación es que sean los propios usuarios quienes interactúen entre sí y se genere un feedback entre ellos.

Letterboxd, la app de cine disponible en App Store.

La app no solo permite explorar en torno a las recomendaciones de otros usuarios a nivel global, sino que también brinda la posibilidad de hacer un seguimiento a personas con gustos similares, y es aquí donde su concepción de red social es un enorme acierto, ya que posibilita el hecho de intercambiar recomendaciones de forma directa con otro usuario.

Una interfaz sencilla y efectiva a partes iguales

Dentro de esta aplicación, el usuario puede encontrar hasta cinco categorías distintas, cada una de ellas con una función diferente. Cuenta con un clásico Buscador, que brinda al usuario la posibilidad de buscar diversas películas, ya sea a través del nombre de una película, un actor, la fecha en la que se estrenó… Una forma rápida y sencilla de encontrar cualquier película.

También cuenta con una sección llamada Popular, en la cual la aplicación mostrará a sus usuarios aquellas películas que en el momento sean tendencia, por lo que también es una magnífica opción para descubrir algunas de las películas más destacadas del momento.

Estas son dos opciones de lo más clásicas, con las que cuentan la gran mayoría de plataformas que giran en torno al contenido cinematográfico. Pero la principal virtud de esta aplicación, que es su función de red social, destaca, en primer lugar, en el apartado Actividad, que es la sección en la que podremos comprobar todo lo que comparten los usuarios a los que seguimos, lo cual nos permitirá descubrir un gran número de películas en base a lo que comparten nuestras personas afines dentro de la app.

La app Letterboxd, disponible en App Store.

En segundo lugar, en el apartado Perfil se encontrará todo lo que nosotros decidamos compartir, desde nuestras recomendaciones a las personas que nos siguen, hasta críticas a aquellas películas que nos hayan gustado, o a las que no. Y no solo eso, sino que también podremos marcar qué películas hemos visto, así como crear una lista de películas pendientes, para no olvidarnos del nombre de aquella película que nos llamó la atención y apuntamos para verla en un futuro.

Sin ninguna duda, una aplicación que hará las delicias de los usuarios de iPhone más cinéfilos, y que brindará un sinfín de contenido, y aportará al usuario un amplio abanico de posibilidades que le permitirá expandir sus gustos cinematográficos.