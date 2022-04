Nos encontramos encarando la última fase de las restricciones derivada por la crisis sanitaria que ha asolado el mundo a lo largo de los últimos dos años. Unas restricciones que han coartado totalmente nuestra forma de concebir la vida social y establecer relaciones de este tipo con otras personas.

Por suerte, nos encontramos encarando la última fase de estas restricciones. De hecho el próximo 19 de abril desaparecerán las mascarillas en la mayoría de espacios interiores. Es por ello que volverán a la rutina de muchas personas algunas actividades que hasta ahora no podían desempeñarse con normalidad, entre las cuales se encuentran las citas.

Ya en los últimos años, las diversas apps de citas había cobrado mucha fama entre cientos de miles de usuarios. Y dentro de esta gran diversidad, la Organización de Consumidores y Usuarios se ha puesto manos a la obra para averiguar cuáles son las aplicaciones más recomendables para ligar.

Los peligros de las aplicaciones de ligoteo

Antes de nada, cabe decir que el uso de esas aplicaciones no tiene la fórmula secreta para encontrar a tu media naranja. Y la cosa no se reduce al hecho de que las fotos del perfil no correspondan con la realidad. Estos perfiles falsos son, en realidad, solo uno de los problemas que puede derivar del uso de este tipo de servicios.

Porque hay otras consecuencias más preocupantes. Por ejemplo, la adicción que crean estas utilidades. Según la OCU, “una de cada 10 personas llegan a pasarse más de dos horas diarias delante de la pantalla esperando a que Cupido les dispare con sus flechas del amor (el que acierte ya es otro cantar…)”. Las cifras también revelan que el 30% de los usuarios la usa a diario, mientras que un 43% lo hace al menos una vez a la semana.

Mas allá de esto, los peligros pueden ir un paso más allá de esto. La obsesión insana que generan algunos respecto a este tipo de servicios ha derivado en acoso, insultos vertidos ante la frustración derivada del rechazo, y un gran número de personas que no saben gestionar algunas de sus emociones.

No obstante, si vamos con ojo y tenemos en cuenta todas estas premisas, las aplicaciones para ligar no son un mal recurso para encontrar pareja. Puede que no sea la de tu vida. O puede que sí. Según la OCU, estas herramientas que pueden ayudar a socializar o buscar pareja, en un momento dado, pero distan bastante de cumplir estos objetivos al gusto de todos. Pero al menos vivirás alguna aventura que te hará tener una anécdota que recordar con el paso del tiempo.

La OCU elige Tinder como la mejor app para ligar

Dicho esto, si estás buscando acompañante y quieres saber cuál es la aplicación más recomendable, la OCU establece que esta es Tinder. La institución le otorga un 66 sobre 100 a la versión gratuita y un 65 sobre 100 a la versión de pago.

Tinder

Y lo cierto es que, en su versión gratuita, es la más completa. Ofrece el clásico sistema de ‘me gusta’ y ‘no me gusta’, además de un botón de superlike con el que podrás realizar toda una declaración de intenciones a esa persona que te haya llamado la atención por encima del resto.

En su versión de pago, además de tener un número ilimitado de ‘me gusta’, la aplicación te permite ver los perfiles de aquellas personas que te han elegido antes de que te las encuentres en el menú principal, con el objetivo de no dejar pasar por error ningún posible match por error.

POF y AdoptaUnTio cierran el podio

El segundo lugar es para Plenty of Fish, valorada con un 66 sobre 100 en la versión gratis y en un 57 sobre 100 en la versión de pago. Si bien su versión de pago no cuenta con tantas utilidades como la de Tinder, su versión gratuita es de lo más llamativa.

Con unos perfiles que rondan por lo general entre los 20 y los 40 años, se trata de una aplicación en el que puedes encontrar a una persona ideal para ti tengas la edad que tengas. Además, es muy raro toparte con un perfil falso, y una vez que los usuarios o la propia app lo detecten, será cuestión de tiempo que esa cuenta sea derribada.

AdoptaUnTio es una aplicación que parte de una aplicación francesa, y su valoración según la OCU es de 65 sobre 100 en su versión gratuita y 63 sobre 10 en la versión premium. Según un informe de la propia aplicación, se estima que cuenta con un 51% de hombres y un 49% de mujeres, por lo que se trata de una aplicación de lo más equilibrada.

Otra opción más que recomendable para todos aquellos que busquen una persona con la que pasar el tiempo, y, en definitiva, para animarte a ampliar tu círculo social, ya sea en busca del amor, de una aventura, o simplemente de amistades con gustos en común. Y ahora que las mascarillas tienen los días contados… es tu oportunidad.