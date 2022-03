El método de las 7D que recomiendan los expertos para crear hábitos saludables

El ajetreo derivado de la realización de todas las actividades que entendemos por cotidianas, puede llegar hasta cierto punto a ser abrumador. Nos encontramos ante un día a día tan frenético, que es algo que, a medio y largo plazo, termina pasándonos factura de forma irremediable.

Tenemos que mantener el equilibrio entre cumplir nuestras obligaciones laborales, cuidar nuestras relaciones personales, mantener nuestra salud en buen estado, cuidar nuestra imagen, buscar un espacio para el ocio… Es tal la cantidad de estímulos sociales que necesitamos cubrir que, cuando llega el final del día y te metes en la cama, te das cuenta de que has dedicado tiempo a todo menos a ti mismo.

Y es que este concepto de hiperproductividad termina siendo contraproducente, ya que el hecho de forzar nuestro cuerpo hasta el límite y no darle ni un respiro, aunque sea con actividades que a priori son positivas para nuestra salud, puede derivar en que, en el momento menos pensado, nuestro cuerpo diga basta.

Un cuidado que actúa en cascada

Es por ello que es primordial para nosotros cuidar lo máximo posible nuestro bienestar a todos los niveles, desde el físico hasta el mental, pasando por el emocional. Y precisamente de este cuidado habla Jana Fernández, la autora del libro ‘Aprende a descansar’.

Jana Fernández, autora del libro ‘Aprende a Descansar’.

Y es que precisamente en este libro, la autora explica que muchas veces no es suficiente con hacer todo lo correcto. Y puede darse la situación de que llevemos hábitos saludables, una rutina adecuada a nuestro día a día y seamos capaces de compaginar todas estas actividades, y, aun así, no seamos capaces de encontrar el equilibrio.

Según asegura, en muchas ocasiones para que se abra una puerta, tenemos que abrir primero una ventana. Con esto quiere decir que para activar unos mecanismos concretos antes hay que pulsar unas teclas determinadas. Unas teclas que activarán de forma inconsciente y a través de un efecto dominó todas las demás, algo que nos ayudará a encontrar ese bienestar total. Y para ello, la autora habla sobre el método de las 7D.

Las siete palabras primordiales

Un método que consta de siete palabras que, una vez aplicadas a nuestra cotidianidad, podremos observar cómo nuestras piezas comienzan a encajar por sí mismas. La primera de las palabras es Decisión, y con ella la autora hace referencia a elegir entre unos hábitos u otros, puesto que a pesar de que todos ellos sean saludables, no siempre vamos a poder llevar a cabo la totalidad de ellos, por lo que, en un momento dado, tendremos que priorizar unos en detrimento de otros.

También habla sobre la Disciplina, ya que es un factor fundamental que requiere todo buen hábito. No basta con llevar a cabo de vez en cuando una actividad saludable, ya sea a nivel físico o mental, ya que, si es algo que no se alarga en el tiempo, acabará siendo un esfuerzo en vano. Otro punto importante que trata es el Deporte, dado que la actividad física es una fuente de energía fundamental para nuestro día a día. El ser humano necesita moverse y huir del sedentarismo, y se trata de una fuerte inversión no solo por tu salud física, sino también mental.

También habla sobre la importancia de Dormir correctamente, puesto que mantener unos buenos hábitos de sueño tendrán un efecto muy positivo a tu salud a corto, medio, y largo plazo, tal y como os hemos recomendado previamente. Es conveniente asumir unos hábitos de sueño saludable, y adaptarnos siempre a nuestros propios ritmos circadianos.

Explica también la importancia que tiene el hecho de Desacelerar en algunas ocasiones. Las prisas nunca son buenas consejeras, y el hecho de ir siempre con una marcha más de lo debido terminará pasando factura a nuestro descanso, ya que no estamos respetando el ritmo natural de las cosas, y eso puede derivar en problemas de ansiedad. En sexto lugar, menciona la Desconexión tecnológica como otro punto vital para mantener nuestro equilibrio mental. A día de hoy las redes y la adicción tecnológica, de la que también hablamos previamente, juegan un papel fundamental en nuestra rutina, por lo que es muy recomendable en ocasiones abstraernos de este factor.

En séptimo y último lugar, Jana habla sobre la importancia de Disfrutar. Explica que es tal la exigencia a la que vivimos sujetos hoy en día, que muchas personas incluso han optado por calendarizar su ocio. Y eso puede acarrear graves consecuencias. Explica la importancia de salirse en ciertos momentos de lo que ha sido previamente establecido, centrándonos única y exclusivamente en disfrutar del momento sin pensar en lo que vendrá después.

Siete palabras clave que, una vez puestas en práctica, comenzarás a notar de forma inmediata sus efectos.