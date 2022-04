Las redes amenazan con boicotear el estreno de ‘Animales Fantásticos: Los secretos de Dumbledore’

Este mismo 8 de abril verá la luz en las salas de cine la tercera entrega de la saga ‘Animales Fantásticos’, basada en el universo de Harry Potter creado por la escritora J. K. Rowling y producida por Warner Bros. Una saga, la cual a pesar de que lo costó arrancar entre la audiencia, terminó cosechando un gran éxito a lo largo de sus dos primeras entregas entre los fans del mundo mágico.

No obstante, y desde finales de 2020, el desarrollo de esta saga se ha visto envuelto por una polémica que, por el momento, parece muy lejos de terminar. Y es que, si bien la interpretación de Eddie Redmayne en el papel de Newt Scamander era un gran incentivo para los fans, el rol de Johnny Depp en el papel de antagonista de la saga, interpretando a Gellert Grindelwald era sin ningún tipo de duda el principal atractivo de la saga para muchos.

Y es que, si bien en la primera película apenas se dejó ver, en la segunda entrega, estrenada en 2018, cautivó en la última media hora a todos los seguidores de la saga, que veían en su interpretación uno de los grandes focos que tendría la saga con vistas al futuro por su rivalidad con Newt.

El polémico despido de Johnny Depp

Sin embargo, a raíz de una polémica judicial entre Depp y Amber Heard, su ex–mujer, todo comenzó a torcerse. Una vorágine de maltrato en la que ambos implicados han lanzado acusaciones cruzadas desde que comenzase el caso, en uno de los juicios mediáticos más relevantes que ha tenido lugar en los últimos años.

Sin embargo, el punto de inflexión en el caso Depp-Heard, sobre todo para el intérprete, tuvo lugar en noviembre de 2020, cuando el Tribunal de Justicia de Londres falló en contra de Depp en su juicio por difamación contra el rotativo inglés ‘The Sun’, después de que el medio afirmase la culpabilidad de Depp.

La sentencia no certificaba la culpabilidad del actor, sino que el artículo del periódico no tenía relevancia en lo referente a la defensa de la verdad exigida por la ley. No obstante, tan solo un mes después de esta sentencia, llegó la bomba que muy pocos esperaban: Depp comunicó a través de su cuenta de Instagram que Warner Bros le había pedido una renuncia a su papel en la saga de Animales Fantásticos, algo ante lo que el actor aceptó.

La noticia corrió como la pólvora, y en cuestión de minutos se convirtió en uno de los temas más comentados de las redes sociales. La productora apeló que se trató de una medida tomada en base al intento de mantener a la saga exenta de la polémica relacionada con el actor. Sin embargo, muchos fans de la saga, apelaron que habían cometido una injusticia, despidiendo a una persona con un juicio aún en proceso, sin tener en cuenta la presunción de inocencia.

Los fans amenazan con boicotear el estreno

Y lo cierto es que, si bien Warner tomó esa decisión en vistas de no perder ingresos debido a la polémica en la que se encuentra envuelto el actor desde hace años, la apuesta les puede terminar saliendo rana. Principalmente, porque está más que comprobado que cambiar de actor a mitad de un proyecto nunca cosecha buenos resultados. Y menos aún si hablamos de un actor con la fama y la enorme cantidad de seguidores con la que cuenta Depp, capaz de arrastrar masas.

De hecho, a lo largo de los últimos meses, se ha hablado en múltiples ocasiones de la intención de muchos de boicotear el estreno. Una de las más sonadas, después de que el actor hablase de la ‘cultura de cancelación’ durante el Festival de Cine de San Sebastián, tras lo cual se convirtieron en tendencia algunos hashtags como #JusticiaParaJohnnyDepp o #BoicotAAnimalesFantasticos.

First of all, Johnny Depp is my Grindelwald. Second, #BoycottFantasticBeasts. Third, a great week to all ✌️ pic.twitter.com/JZaxuQKRQc — Johnny Depp BR 🇧🇷 (@deppbrazilfc) April 4, 2022

JOHNNY

DEPP

IS

MY

GRINDELWALD#BoycottFantasticBeasts pic.twitter.com/1hOnz8pE2n — Johnny Depp BR 🇧🇷 (@deppbrazilfc) March 29, 2022

Unos temas que han vuelto a salir a la palestra en las redes sociales con motivo del estreno de la película, que contará con Mads Mikkelsen en el papel que quedó vacante tras el despido de Depp. Y es que, durante toda la semana, se cuentan por cientos los mensajes de algunos fans del actor que apuestan por llevar a cabo un boicot contra Warner Bros tras el despido del actor hace ya casi un año y medio

Y es que esta polémica, sumada a otras como en las que se ha visto envuelta J.K. Rowling recientemente, pueden suponer lo que podría ser un enorme fracaso en taquilla tras el éxito de las dos primeras entregas, mientras que los fans acérrimos de la saga, se mantienen ajenos a esta polémica y aseguran que disfrutarán de la película de cualquier manera.

Es cuestión de días conocer la respuesta, pero sin ninguna duda, estamos ante una apuesta que puede terminar saliéndole muy cara a la productora norteamericana.