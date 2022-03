Una tuitera comparte lo que hace su madre con sus peluches cuando no está en casa y arrasa en Twitter

Todos de pequeños nos hemos planteado alguna vez si nuestros peluches podrían cobrar vida como en las películas de ‘Toy Story’ de Disney. Esas miradas de reojo para comprobar que siguen en el mismo sitio que los dejaste y cuando no podíamos evitar decepcionarnos al comprobar que realmente todo seguía igual.

Esta usuaria de Twitter revivió sin duda esa parte de su infancia gracias a las divertidas estampas que su madre preparaba con sus peluches antes de que ella llegara a casa. Ella tenía en su cama peluches de la rana Gustavo y Anna de Frozen, y después de encontrarse con esto al volver a casa es posible que no sean de fiar.

Cada vez que la tuitera llegaba a casa se encontraba con estos dos peluches haciendo travesuras, ya sea leyendo un cuento, tomando café o incluso haciéndose un test de antígenos. La madre de esta usuaria tiene mucha imaginación y cada vez que entra a ventilar el cuarto de su hija deja una bonita estampa para que se la encuentra más tarde.

Cada día que entra a ventilar la habitación coloca los peluches en diferentes posturas

“Mi madre todos los días ventila mi cuarto cuando no estoy y, desde hace unos meses, me suele dejar los dos peluches que tengo en la cama haciendo algo. Últimamente el nivel está tan alto que no sé si venir cada día después de la mudanza para admirar su obra. El nivel está alto”, escribía la tuitera en el post junto con las fotos de sus peluches.

JAJAJAJAJA EL DE HOY JAJAJAJA mi madre no sabe nada del tweet pero es como si quisiera aumentar su fama: pic.twitter.com/cNtXOIFuOq — Lu🧣 (@bluefflepuff) February 1, 2022

En estas fotos se puede ver a los peluches de la rana Gustavo y de Anna haciendo todo tipo de actividades. Desde cosas inocentes como leer un cuento o hacer yoga, hasta travesuras como llenar la cama de bordados e hilos o Anna sorprendida por ver a Gustavo fumar una cachimba. Cada día las escenas se superan y los usuarios de Twitter lo saben.

“Es un desperdicio no fomentar esa creatividad”, afirma un usuario en la publicación. El tuit ha superado ya los 150.000 ‘me gusta’ y no deja de crecer. En sus miles de comentarios, muchas personas piden cada día que siga subiendo fotos y aplauden el gesto de la madre como “un gesto de amor”. Sin duda sus ocurrencias desbordan imaginación y creatividad y estamos deseando ver sus nuevas creaciones.