Menos mercancías, pero más buques en 2023: el Puerto de Algeciras aumenta su beneficio un 143% 

El Puerto de Algeciras ha registrado un beneficio de más de 39 millones de euros en 2023, lo que supone un incremento del 143% frente a los 16 millones de beneficios del año anterior. La causa es que, a pesar de que ha habido un movimiento menor de mercancías, el paso de buques ha sido mayor.

Las cuentas anuales de la entidad reflejan también un crecimiento en la facturación, aunque en este caso, algo más reducido: del 15%. En 2022, la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras obtuvo 90,7 millones de euros, mientras que en el último ejercicio ha ingresado 104,4 millones.

Gran parte de las ganancias, un 82% proviene de las tasas que el puerto cobra según diferentes actividades en su enclave. Por ejemplo, la tasa de la mercancía ha recaudado 22,5 millones de euros para más de 97 millones de toneladas a lo largo del año.

Este tipo de movimiento ha registrado una caída del 2,5%, frente al número de buques mercantes, que ha crecido un 9% y ha rozado las 30.000 unidades.

Ingresos financieros y de empresas

El enclave marítimo ha recibido, además, 14,6 millones de euros por parte de las empresas que alquilan un recinto portuario en las instalaciones, lo que supone un 11% más que el año anterior.

La compañía que cuenta con una superficie disponible mayor es Maersk, de la mano de su brazo operativo APM Terminals, con 604.000 metros cuadrados. También se encuentran allí situadas Cepsa, Total Terminal Internacional, Cernaval, Alcaidesa Servicios, Endesa Generación, La Línea City Port, Evos Algeciras y Acerinox Europa.

Otro ingreso significativo es el relativo al aspecto financiero, que se ha multiplicado por nueve en el transcurso de un solo año. En concreto, la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras ha recibido 6,7 millones de euros por esa vía, cuya causa principal son los «intereses bancarios», según explica la propia entidad en sus cuentas.

Sin aportación al Fondo de Compensación Interportuario

También ha recibido, por parte del Estado, 177.00 euros del llamado Fondo de Compensación Interportuario, un instrumento de cohesión territorial para redistribuir los recursos del sistema portuario estatal a través de Puertos del Estado.

Esto contrasta con los 112.000 euros de 2022, pero principalmente supone una ventaja porque el puerto no ha tenido que hacer ninguna aportación, por su parte: «En lo correspondiente al ejercicio 2023, no se ha producido desembolso, por lo que no ha habido aportaciones exigidas».

Y ha obtenido 819.000 euros de subvenciones, lo que supone un 240% más. Aunque es cierto que las inversiones proyectadas para este 2024 han sido de 40 millones de euros, una cifra elevada frente a los 33 millones programados para 2025.

Con respecto a los gastos durante el ejercicio, ha habido un control mayor, por ejemplo, en los derivados de los servicios exteriores. El pago de suministros se ha visto mermado en 2 millones de euros y las reparaciones y la conservación, en unos 827.000 euros.

Esto contrasta con el ligero aumento registrado en el pago a los empleados, que ha subido en más de 2 millones de euros. Aunque el número de trabajadores ha aumentado en 22 personas, superando la media de 400 puestos de trabajo.

Éxito en el movimiento de mercancías generales

Hace unos meses, también fueron presentadas las cuentas de otro puerto andaluz, el de Málaga, donde rozaron unos beneficios de 4 millones de euros, lo que suponía un incremento de un 470%, aproximadamente. Su éxito se debía al aumento del paso de los cruceros turísticos, que fueron unos 300.

En Algeciras, solo atracaron 2 de ellos en todo el ejercicio pasado, y en los primeros nueve meses de este año no ha pasado ninguno. Donde destaca el principal enclave andaluz es en el movimiento de mercancías; en concreto, de las mercancías generales, que representan un 70% del total.

Desde enero hasta septiembre de 2024, por el Puerto de Algeciras han pasado 73,4 millones de toneladas de mercancías, de las que 21,6 millones de toneladas corresponden a graneles líquidos; 191.000, a graneles sólidos; y 51,6 millones, a mercancía general.