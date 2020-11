200 CV y un descuento de 5.057 euros: el Ford deportivo de tamaño mini

23 de noviembre de 2020 (11:08 CET)

Desde hace ya algunos años la tendencia a diseñar y fabricar modelos de tamaño reducido pero con motores muy potentes ha crecido entre los fabricantes europeos. Y es que más allá de los habituales Volkswagen Golf GTI o Ford Focus RS, dos de los clásicos en este sentido, modelos como el Abarth 595 han abierto el camino a una nueva generación de utilitarios deportivos.

Y Ford tiene uno que, por relación calidad precio, te va a dejar con la boca abierta. Y es que no es otro que el Ford Fiesta ST, la versión más deportiva de este pequeño utilitario americano que llega ahora con un descuento de esos que no pasan precisamente desapercibidos.

La oferta del Ford Fiesta ST

Ahora puedes hacerte con uno de ellos por 22.718 euros, un precio que exige financiación y que llega con un descuento ya aplicado de 5.057 euros. Un Fiesta ST destinado a todos aquellos que busquen deportividad y agilidad en un modelo de tamaño mini.

Tan sólo hace falta levantar el capó de este Fiesta ST para darse cuenta de que en Ford no se andan con tonterías. Su motor no es otro que un 1.5 EcoBoost de, ojo, 200 caballos de potencia. Una mecánica que, dado el peso y las dimensiones del modelo, hacen de él un pequeño bólido. Y lo mejor de todo es que, pese a tener la potencia que tiene, su consumo no se dispara: 6 litros a los cien kilómetros.

Obviamente, como toda buena versión deportiva, llega también con un equipamiento de serie muy completo: climatizador, sistema de audio con pantalla táctil, Apple CarPlay, llantas de aleación, alerta de cambio de carril, SmartBeam, frenada automática en ciudad, detector de fatiga, paquete deportivo exterior, sensor de lluvia, encendido de luces automático y control de crucero, entre otras cosas.

Un modelo que, si bien es cierto que a primera vista no llama mucho la atención, esconde una bestia debajo del capó que hará disfrutar a los que se pongan al volante.