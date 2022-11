Este abrigo de Mango es tan perfecto que se agotará antes del Black Friday

No hay nada que amemos más que las prendas de lujo de algunas de nuestras marcas low cost de moda favoritas. Tal es el caso de Mango, que ha añadido a su nueva colección de ropa el abrigo que todas necesitamos y que no llegará al Black Friday si no te das prisa.

Un abrigo es una de las prendas imprescindibles que debes tener en tu armario cuando llega el frío, pero hay muchos tipos y no siempre es fácil encontrar el que va contigo, va con tu estilo y te sienta bien.

Abrigo de lana con pelo de Mango

Este abrigo de lana negro con detalles de pelo tiene un diseño que nos encanta: el largo perfecto y un escote en pico con solapas. Otro detalle son las hombreras y el cierre frontal con botón. Dos bolsillos laterales y una abertura en la parte inferior trasera hacen de esta prenda de la colección de Mango tu mejor compra.

Y por si no lo sabías, los abrigos negros nunca pasan de moda. La respuesta es que es un modelo atemporal que combina con todo, es versátil y aporta elegancia a cualquier look. De hecho, se trata de un insustituible que no puede faltar en tu armario en la temporada otoño-invierno.

¿Cómo podemos combinarlo? En más de un sentido. Una opción si buscas un look casual o informal es elegir unos vaqueros de corte clásico, un jersey en color tierra y combinarlo con unas botas cowboy negras. Por otro lado, si quieres lucir muy elegante en una fiesta, puedes usar un sencillo “little black dress” (LBD), una prenda que nunca pasa de moda, especialmente en esta época del año. El truco es dejar el abrigo abierto para que también podamos ver el vestido.

Así que ya sabes, más vale un abrigo versátil y bonito que muchos sin sentido en el armario. En este caso, este modelo cuesta 180 euros y es sencillamente lo que necesitas.