Los aceites perfectos para hidratar el pelo después de la playa

El verano ya está aquí y lo que más nos apetece con u llegada es playa y piscina en bucle algo que aunque a nosotros nos encante porque no hay nada mejor en verano que refrescarse y coger un poco de color. Pero a nuestro pelo no le hace tanta gracia. Hemos seleccionado los aceites para hidratar el cabello después de tanto tute.

No importa si eres de las que cuida un montón el cabello o de las que lo tiene martirizado por la plancha sea como sea tu pelo con el cloro, la sal y el sol acaba sufriendo y recesándose. Si no quieres tener que pegarte un buen corte al terminar el verano para sanearlo la mejor opción es que lo cuides desde el primer momento de este verano para que eso no ocurra.

Este aceite láctico capilar de Nuxe protege todo tipo de cabello de las agresiones externas. Protege el color del cabello e hidrata a través de una fórmula a base de flores. También protege de los rayos UV, a la vez que le aporta hidratación y brillo. Su precio es de 15.30 euros.

Otro aceite que no puedes perderte es este de Moroccaoil, Glimmer Shine. Lograrás un resplandor sin igual en el pelo con este spray de acabado brillante, enriquecido con aceite de argán, vitaminas y antioxidantes que protegen el cabello de las agresiones externas. Su precio es de 22.99 euros.

De la marca OGX, este aceite Coco Hidratante es ideal para el tratamiento del cabello. Hidrata el cabello, mantiene el equilibrio y le proporciona elasticidad. Además, aporta brillo y suavidad, y no es pegajoso. Recupera la fuerza natural del cabello gracias a este aceite. Su precio es de 7.99 euros.

Otra buena opción aunque un poco más cara es este aceite de Teknia, un aceite seco nutritivo para cabellos normales y secos. Con una textura ligera, no apelmaza y se absorbe al instante. A porta un auténtico brillo natural y tacto aterciopelado. Trata con delicadeza las puntas abiertas y suaviza las cutículas, además de disciplinar el encrespado. Su precio es de 29.50 euros.

Un gran aliado para cuidar nuestro pelo en verano.