Ahorra lo máximo posible en tus compras de Navidad con estos simples consejos

Ya en pleno mes de diciembre, el Black Friday, el Cyber Monday, y los increíbles descuentos que reinan en la mayoría de plataformas de la mano de estas dos fechas ya han pasado a la historia. Unos eventos que muchos han aprovechado para adelantarse y comprar los regalos de Navidad con mucha previsión y, ya de paso, con una pequeña o gran rebaja de por medio.

Sin embargo, no todo el mundo es tan previsor, y por un motivo u otro, muchos no han aprovechado ninguna de estas dos fechas señaladas para hacerse con estos regalos. Y a poco más de tres semanas para que el día de Navidad llegue, y a poco más de un mes para que los Reyes Magos dejen sus regalos debajo de nuestro árbol, ahora sí que empieza una cuenta atrás.

No obstante, no hay motivo para la preocupación. Aún hay tiempo más que suficiente para encontrar tus regalos al mejor precio posible. Sin embargo, es importante tener en cuenta una larga lista de consejos que deberemos poner en práctica si queremos que estas compras navideñas sean algo de lo que disfrutar, y no un estresante evento que nos obligue a actuar a contrarreloj.

Los consejos básicos para gastar menos dinero en las compras navideñas de este año

En cuestión de un mes, todos deberemos decidir qué dejamos bajo el árbol de nuestros seres queridos. Desde colonias hasta móviles, desde zapatos hasta televisores. E independientemente de lo que creamos conveniente dejar debajo de nuestro árbol, más justo después en la lista de prioridades de encontrar el regalo perfecto, ahorrar es otro objetivo imprescindible.

Para ello, dentro de las muchas prácticas que debemos llevar a cabo para encontrar el regalo perfecto, ser previsor es el aspecto más fundamental. Es posible que se nos haya escapado alguna que otra oferta durante el Black Friday o el Cyber Monday, pero, aun así, es importante no dejarlo para el último momento.

Foto: Pexels.

Y no solo porque, de ser así, podemos toparnos de frente con una falta de stock que nos deje sin nuestro regalo pensado a falta de escasos días para Navidad. Y es que durante el mes de diciembre, a pesar de no existir ninguna fecha concreta pensada para el consumo, encontraremos que algunas plataformas liquidan ciertos productos antes de las fechas navideñas, siendo una vía idónea para toparnos con alguna que otra ganga inesperada.

Sin embargo, también es importante ser realista: si queremos comprar el último abrigo de la colección de invierno de Zara, es muy improbable que lo encontremos a un precio por debajo del inferior. Sin embargo, si lo que queremos es, por ejemplo, un televisor o un teléfono móvil, sin especificar un modelo concreto, es posible que nos topemos con alguna que otra ganga si sabemos dónde buscar.

Tal vez algunas personas estén buscando un televisor de 65 pulgadas para su salón, pero le sea indiferente si se trata de un modelo Samsung, LG, o cuenta con un panel OLED o QLED. Esa flexibilidad nos brinda un mayor abanico de posibilidades a la hora de comparar entre modelos, quedándonos de este modo con aquel que más se ajuste s a nuestro presupuesto.

Por otro lado, y en la línea de estos productos electrónicos, gracias a internet tenemos al alcance de nuestra mano una amplia lista de comparadores de precios gracias a los cuales podremos ver el precio de un mismo producto en distintas plataformas. Es más que posible que nos encontremos con que un mismo modelo se encuentre a precios distintos en dos plataformas, y conociendo estos comparadores, podremos hacernos con el que los oferte durante un momento concreto a un precio inferior.

Foto: Pexels.

Por último, y en una época de tantos gastos como es la Navidad, es muy habitual que en ciertas compras los clientes busquen financiar el precio del producto a medio o largo plazo. Una práctica que nos viene muy bien en el sentido de no pagar una gran cantidad de dinero de golpe, si no disponemos del mismo en un momento dado.

No obstante, si existe la posibilidad de pagarlo de una sola vez, es una opción preferible, ya que las financiaciones, especialmente cuando son de plazos muy largos, suelen llevar grandes intereses que elevan considerablemente el precio del producto. Por ello, si, por ejemplo, no necesitas la paga de Navidad para gastos de primera necesidad, es aconsejable invertirla en los regalos navideños, ya que, a la larga, esto nos brindará un ahorro considerable.