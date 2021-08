Alcampo tiene una solución ‘low cost’ al peor problema de aparcar la bici en la ciudad

Apostar por un transporte sostenible es de vital importancia para luchar contra el cambio climático. Muchas ciudades europeas ya están preparadas desde hace tiempo al uso de la bicicleta, como es el caso de Ámsterdam, donde es un transporte popular. Barcelona es una de las ciudades de España que más se está preocupando por incorporarla en su día a día, pero se está encontrando con otros problemas.

Coger una bicicleta en la ciudad no es tarea fácil y sino que se lo digan a cualquier ciclista. Vamos a enumerar algunos de los problemas con los que se encuentran día a día las personas que usan este transporte para desplazarse.

El aparcamiento de bicicletas ocupado por motos, demasiados obstáculos en los pocos carriles bici, algunos conductores, un peligro para muchos ciclistas, aberturas de puertas o, entre muchos otros, el robo de bicicletas.

Se acabaron los robos de bicicletas con el invento de Alcampo

A veces no podemos entrar la bicicleta a casa por su tamaño o tampoco a nuestro lugar de trabajo, entonces no nos queda más remedio que buscar un aparcamiento para ellas en la calle o atarla en una farola o árbol. Seguro que los ciclistas asiduos alguna vez han bajado al día siguiente a por su bicicleta y no estaba en su sitio o si estaba pero sin alguna parte fundamental, como el sillín.

Alcampo promete tener la solución para esta última problemática de los ciclistas. El candado definitivo para evitar todo tipo de robos.

Es un antirrobo espiral con fijación para bicicletas, 1 metro de longitud CUP’S Alcampo. Su coste es tan solo de 4,95 euros, así que puedes tener tu bicicleta bien segura por muy poco.