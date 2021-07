Aldi incorpora un ‘top ventas’ de Lidl para la cocina y lo vende más barato

En la cadena de supermercados Aldi no dejan de sorprendernos con lanzamientos de productos innovadores a precios ajustadísimos. Y el que toca presentar en esta ocasión es una buena prueba de ello. Un producto del que Lidl, su competencia directa, ya tuvo uno similar. Aunque no lo vendía tan barato como Aldi.

Hace un tiempo ya te hablamos en Economía Digital de la freidora digital de aire caliente de Lidl. Un producto que fabricaba SilverCrest y que podías encontrar en la web de la cadena alemana de supermercados a un precio de 59,99 euros y cuya principal característica era que permitía cocinar con la mínima cantidad de aceite, con todos los beneficios que ello conlleva para la salud.

Aldi contraataca a la freidora sin aceite de Lidl

Pues bien, ahora es Aldi la que ataca por esta banda con el lanzamiento de una freidora de aire caliente con la que podrás realizar varias funciones con solo una pequeña cucharada de aceite. Una freidora con la que podrás reducir al máximo la injerencia de grasas innecesarias para tu organismo. Y además, la vende mucho más barata.

Porque esta freidora de Aldi sale a la venta este miércoles aun precio muy atractivo de 39,99 euros. Es decir, 20 euros menos de lo que costaba la de Lidl. Eso sí: date prisa porque ya sabes lo rápido que vuelan este tipo de productos exclusivos.

Freidora de aire a la venta en Aldi

Nada que envidiar de la freidora de Lidl

Esta freidora a la venta en Aldi la fabrica la marca Ardes. Y una de sus principales características está en el espacio de su interior. Cuenta con hasta 2 litros.

Tiene una potencia de 1.000 W. Funciona enchufada a la corriente. Y trabaja con tan solo una pequeña cucharada de aceite.

Freidora de aire a la venta en Aldi

Esta freidora de Ardes ofrece varias funciones que te permitirán freír, asar o preparar productos al estilo grill. Además, cuenta con un regulador de temperatura y tiempo, para que no se te quemen los alimentos a las primeras de cambio. Y la marca garantiza que no desprende olores desagradables, con lo que no tendrás que preocuparte por tener la campana de la cocina encendida. Y para facilitarte aun más la vida, el recipiente es extraíble y apto para el lavavajillas.