Aldi reinventa el Whisky con Coca-cola con una novedad de 1,99 euros

Seguramente en tus noches de fiesta con amigos has pedido un Whisky con Coca-cola o sino te lo has hecho en casa. Es una bebida típica que no puede faltar en cualquier fiesta que se precie.

Este combinado es uno de los más fieles y por más que pasen los años no pasa de moda ni se olvida. Es uno de los míticos de la coctelería.

Pasos para hacer un buen combinado de Whisky y Coca-Cola

Probablemente no queremos que este combinado pierda su sabor tan característico, pero se le pueden dar muchos giros para potenciar su sabor.

Para preparar un buen whisky con Coca-Cola, hay que contar con un recipiente de una capacidad mínima de unos 50 centilitros para que nos quepa toda la Coca-Cola, la medida de whisky y una buena base de hielo.

“El recipiente idóneo es el vaso ancho, como los que se utilizan para los servir sidra, los vasos longdrink o las copas balón y nunca en vaso de tubo”, precisa el mixólogo Sergio Estévez.

Hay muchos tipos de whiskys y no todos son iguales. Esta bebida alcohólica es un destilado de cereales envejecido y por tanto hay muchas variedades. Tal y como apunta Sergio Estévez: “El whisky escocés blended, el de grano o el bourbon americano tienen un carácter muy diferente y cada uno de ellos permite crear bebidas únicas”.

Es muy importante medir siempre las cantidades para que salga perfecto. Cinco centilitros es la cantidad idónea para disfrutar de todos los matices, sin que presente un exceso de alcohol.

“Cada una de las cuatro variedades de Coca-Cola aporta a la mezcla un toque diferente, elige la que más te guste, pero siempre añádela bien fría y con cuidado a tu combinado para que se mezcle bien y no pierda la burbuja de la mezcla, la cual ayuda a potenciar el sabor de la misma”, explica el experto en coctelería Sergio Estévez.

Y porque no darle un toque para potenciar su aroma y su sabor. El Whisky acepta muchos ingredientes, como la vainilla, el clavo y la canela, con cítricos o con frutas como la manzana o la cereza.

Y Aldi te lo quiere poner fácil para que ya no tengas que hacer ningún tipo de combinación. La cadena de supermercados saca desde este lunes a la venta una nueva y refrescante bebida que mezcla la Coca-cola con el Whisky. Una lata por 1,99 euros.