¿Existen alternativas saludables para sustituir al azúcar? Esto dicen los expertos

Son muchos los aspectos que conforman nuestra dieta a grandes rasgos. Para llevar a cabo una dieta saludable, es importante apostar por una alimentación variada, en la que tengan cabida todo tipo de alimentos, siendo cada uno de ellos una fuente de nutrientes, proteínas, y vitaminas a todos los niveles.

No obstante, también es importante reconocer, identificar y tratar de disminuir en la medida de lo posible todos aquellos elementos nocivos que pueden formar parte de nuestra dieta de una u otra forma. Elementos que, ya sea por motivos meramente de salud, o por un aspecto más basado en la búsqueda de llevar una dieta efectiva desde casa, se hacen imprescindibles si queremos llevarlo a rajatabla.

Dentro de todos estos elementos que a la larga terminan suponiendo un perjuicio para nuestro día a día, el azúcar es uno de los primeros complementos que todos los nutricionistas buscan eliminar de cualquier dieta. Si bien es imposible eliminarla por completo, ya que forma parte de muchos alimentos, nos encontramos ante un gran problema. Y como no podemos eliminarla del todo, lo más lógico es sustituirla por otro tipo de alimentos.

Los sustitutos perfectos para disminuir las cantidades de azúcar

Las asociaciones expertas estiman que, en una dieta normal, una persona consume una cantidad cercana a los 70 kilogramos de azúcar al año. Una cifra que en principio puede parecer bastante alta, pero que resulta más que razonable si pensamos en la gran cantidad de alimentos que cuentan con azúcar. Por ello, en la medida de lo posible, es importante encontrar una alternativa saludable.

Y en lo relativo a alternativas saludables al azúcar, la miel se consolida como uno de los elementos indispensables para endulzar cualquier plato con unas características mucho menos nocivas que la del azúcar. Algo que debe al hecho de que cuenta con una enorme cantidad de nutrientes, que si bien no reduce en gran medida los efectos del azúcar, si tiene un aporte de este contenido mucho mayor que el azúcar.

Más allá de ello, se trata de un alimento con origen vegetal, por lo que puede adaptarse a cualquier tipo de dieta. Y esto no es lo único, ya que, desde hace siglos, la miel se utiliza como agente curativo, por lo que además de ser dulce y sabrosa, puede poner fin a determinados dolores. Eso sí, es recomendable consumirla con moderación.

Una alternativa a la miel no es otra sino todo tipo de siropes, los cuales se obtienen a través de los jugos de diversas plantas o frutos. No obstante, en este caso, con ejemplos como el sirope de agave, lo cierto es que estas fórmulas sí cuentan con altas dosis de azúcar, por lo que, del mismo modo que ocurre con el azúcar al uso, es recomendable utilizarlo con cautela y precaución.

Por otro lado, y como solución más efectiva al azúcar tradicional, muchas personas destacan el azúcar de caña o azúcar moreno como una de las alternativas más efectivas y saludables. Si bien el aporte es similar, el principal beneficio de este tipo de azúcar, y que lo hace mucho más saludable que el azúcar tradicional, es que aporta fibras, vitamina B, y una larga lista de minerales: calcio, sodio, potasio…

Esto significa que esta vertiente del azúcar no supone un simple aporte de calorías vacías, sino que además aportan nutrientes que pueden jugar un papel muy importante en nuestra dieta, siendo también un elemento fundamental para que todas aquellas personas que tengan problemas de salud que les impida consumir azúcar, dispongan de una alternativa efectiva.

En conclusión, lo cierto es que no hay una alternativa puramente saludable al azúcar. No existe una versión dietética de este alimento, que elimine por completo todos los aspectos nocivos que este incorpora. Sin embargo, como hemos podido ver, sí contamos con alternativas cuyo objetivo no es otro sino el de disminuir en la medida de la posible todos esos efectos negativos que el azúcar tradicional aporta a nuestra dieta.