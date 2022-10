Amazon te trae el bar a casa: tiene el mejor tirador de cerveza tirado de precio

Existen muchas maneras de celebrar una reunión entre amigos. Ya sea para celebrar una buena noticia, o simplemente a modo de excusa para poder vernos las caras, un buen aperitivo y una cerveza fría son dos elementos que no pueden faltar en ninguna de estas reuniones, ya sea en el bar del siempre o en nuestra propia casa.

Sin embargo, cuando estas reuniones se realizan en una casa, no llegamos a sentir la misma sensación que cuando disfrutamos de una caña recién tirada en nuestro bar favorito. Porque las latas tienen su encanto, sí, pero no es lo mismo. Sin embargo, no hay motivo para preocuparse, ya que Amazon tiene la solución perfecta a este problema.

Amazon convierte tu casa en un bar con un sencillo paso

Y es que, desde Amazon han pensado que, si nosotros no podemos ir al bar, lo lógico es llevar el bar a nosotros. Y lo han conseguido con el tirador de cerveza H. Koening, que se ha convertido en un imprescindible en los hogares de todo amante de esta bebida. Y es que se trata de un dispensador de cerveza compatible con los barriles universales que podremos encontrar en cualquier establecimiento, lo cual facilita mucho su uso.

El tirador de cerveza de H. Koening, disponible en Amazon.

Para simplificar en gran medida el mantenimiento en buen estado de nuestras cervezas, este dispensador cuenta con una pantalla LED, la cual nos permite controlar y regular la temperatura del sistema de refrigeración con el que este tirador de cerveza cuenta, que oscila entre los 2ºC y los 12ºC.

Otro de los aspectos fundamentales que dota a este dispensador de unas características sumamente similares a las que podemos encontrarnos en el tirador de un bar, es su potencia de 65 W, la cual hace posible que, al tirar la cerveza, mantengamos el gas, lo cual se traduce en la existencia de esa espuma final que queda sobre la superficie de la misma.

Por otra parte, gracias a su diseño elegante, se puede convertir en un elemento decorativo más en nuestra cocina, combinando a la perfección con cualquier estancia en lo visual. Además, con sus medidas de 28x37x44 centímetros, no estamos hablando de un armatoste que pueda molestar allá donde decidamos colocarlo.

Un producto con el que Amazon soluciona de un plumazo el problema de no poder reunirnos en el bar con nuestros amigos. De hecho, de la mano de este dispensador, que podréis encontrar en la web de Amazon por 159,99 euros, tal vez de ahora en adelante prefiráis realizar vuestras reuniones en casa.